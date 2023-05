Ancelotti mag na gesprek met clubleiding trainer Real Madrid blijven

Carlo Ancelotti heeft de toezegging dat hij ook volgend seizoen trainer is van Real Madrid. De positie van de Italiaan leek onder druk te staan sinds de afstraffing woensdag in het Champions League-duel met Manchester City (4-0), maar zoals het er nu naar uitziet mag hij gewoon door.

"Ik heb gisteren met voorzitter Florentino Pérez gesproken en hij heeft zijn vertrouwen in mij uitgesproken. We gaan samen door" zei Ancelotti zaterdag op een persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd zondag tegen Valencia. "Ik heb de garantie dat ik hier trainer blijf."

De 63-jarige Ancelotti heeft nog een contract tot medio 2024 bij Real, waar hij in 2021 begon aan zijn tweede termijn als trainer.

In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar de landstitel en de eindzege in de Champions League, maar dit seizoen verloopt teleurstellend voor Real. De Madrilenen wonnen nog wel de Copa del Rey, maar FC Barcelona al zeker is van de landstitel. Real bezet de tweede plaats, op veertien punten achterstand.

Ancelotti krijgt vragen over Braziliaanse interesse

De speculaties over Ancelotti kwamen niet uit de lucht vallen. In het verleden moesten trainers bijna altijd vertrekken als 'De Koninklijke' zowel de titel als de Champions League niet won, zoals Ancelotti zelf in 2015.

De oud-trainer van onder meer AC Milan, Chelsea en Bayern München staat bovendien in de belangstelling van het Braziliaanse nationale team, dat een bondscoach zoekt.

Ancelotti werd zaterdag op de persconferentie ook gevraagd naar de vermeende interesse uit Brazilië. "Ik heb een contract bij Real en ik wil hier blijven", was zijn antwoord.