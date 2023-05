Advocaat neemt zonder emotie opnieuw afscheid: 'Dit was echt het allerlaatste'

Dick Advocaat heeft vrijdag zonder al te veel emotie of weemoed opnieuw een punt gezet achter zijn trainersloopbaan. De 75-jarige Hagenaar zei dat ADO Den Haag echt zijn laatste klus was als trainer, al heeft hij de afgelopen jaren veel vaker zijn afscheid aangekondigd.

"De jongens speelden goed en we hebben gewonnen. Ja, dit was een leuke manier om af te sluiten", zei Advocaat na de 0-2-overwinning van ADO bij Jong AZ voor de camera van ESPN.

Dat het Keuken Kampioen Divisie-duel de laatste wedstrijd was van zijn lange carrière, speelde tijdens de wedstrijd niet door Advocaats hoofd. "Ik ben geen moment bezig geweest met het afscheid. Nee, echt niet. Ik wilde winnen, dat was het doel. En dat is gelukt."

Het deerde de voor zijn doen nuchtere oud-trainer van onder meer AZ, PSV en Feyenoord ook niet dat er slechts 469 toeschouwers aanwezig waren op het AFAS trainingscomplex in Wijdewormer. Het contrast was groot met zijn afscheid bij Feyenoord in 2021, toen hij huilend De Kuip verliet.

"Toen hadden we ons geplaatst voor Europees voetbal. Nu stijgen we alleen een plaatsje met ADO op de ranglijst. Ik vind het ergens wel mooi om zo afscheid te nemen. De omstandigheden zijn hier hetzelfde als toen ik ooit als trainer begon bij de amateurs van DSVP. Prima toch?"

Dick Advocaat met Jong AZ-trainer Maarten Martens. Foto: Pro Shots

'Niet goed dat ADO van buitenaf geleid wordt'

Uiteraard werd Advocaat ook gevraagd of hij volgend seizoen toch niet gewoon weer aan het werk zal gaat als trainer. "Ik weet dat ik vaker heb ik gezegd dat ik stop. Maar dit was echt het allerlaatste."

De voormalig bondscoach van Oranje, Zuid-Korea, Servië, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en België vertelde verder dat hij met een goed gevoel terugkijkt op zijn carrière. De prijzen waren voor hem de hoogtepunten en hij benadrukte dat hij overal met plezier gewerkt heeft. Ook bij ADO Den Haag, al slaagde hij er niet in de club naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie te leiden.

"Het was een fijne tijd bij ADO", zei Advocaat, die toch ook nog even kritisch was op de Amerikaanse eigenaar Bolt. "De mensen die het financieel bepalen waren te weinig op de club. Het is niet goed dat ADO van buitenaf geleid wordt. Maar goed, dat is mijn mening."