Siem de Jong zwaait af met twee goals: 'Wist dat het emotioneel zou worden'

Siem de Jong beleefde vrijdag een emotionele avond bij De Graafschap door in de laatste wedstrijd van zijn lange carrière twee keer te scoren tegen FC Den Bosch (3-0). De aanvallende middenvelder ging met een erehaag van het veld op De Vijverberg.

"Het was een jongensdroom om hier bij De Graafschap af te sluiten, vlak bij het ouderlijk huis waar het allemaal begon. Dat is mooi en speciaal en dat mijn laatste wedstrijd dan zo verloopt maakt het nog specialer", vertelde de 34-jarige De Jong voor de camera van ESPN.

De zesvoudig Oranje-international zette De Graafschap in de vijftiende minuut op voorsprong en in de 37e minuut was het weer raak. Vlak na rust werd hij gewisseld en vormden zijn ploeggenoten een erehaag voor hem. De Jongs kinderen en zijn vrouw stonden aan het eind van de erehaag op hem te wachten.

"Ik wist dat het emotioneel zou worden, maar ik wist niet dat mijn vrouw en mijn kinderen daar zouden staan. Dat maakte het een emotioneel moment. Ik besefte toen ook dat het echt klaar is."

Siem de Jong met zijn vrouw en zijn kinderen. Foto: Pro Shots

'Had veel last na wedstrijden op kunstgras'

De Jong was vooral succesvol bij Ajax, waarmee hij vier keer kampioen werd. Hij kwam ook uit voor Newcastle United, PSV, Sydney FC, FC Cincinnati en sc Heerenveen. Afgelopen zomer keerde De Jong terug bij De Graafschap, de club waar hij samen met broer Luuk de Jong in de jeugdopleiding speelde.

"Ik wilde hier nog één of twee jaar spelen. Het is een jaar geworden", zei De Jong, die er niet in slaagde om met De Graafschap de play-offs om promotie naar de Eredivisie te halen.

"Ondanks de resultaten was het mooi om hier te spelen. De sfeer is altijd geweldig op De Vijverberg. Fysiek viel dit seizoen wel tegen, ik had veel last na wedstrijden op kunstgras. Dat zette me aan het denken. Het was een moeilijk besluit om te stopen, maar het is goed zo. De Graafschap heeft nu ook een mooie lichting jonge spelers."

De Jong weet nog niet precies wat hij nu gaat doen. "Eerst neem ik iets langer vakantie dan normaal. Daarna ga ik me oriënteren en misschien een opleiding volgen. Het idee is wel om uiteindelijk iets in het voetbal te doen, want ik denk dat ik het daar het meest naar mijn zin heb."