Kika van Es kondigt afscheid aan, maar hoopt nog op WK met Oranjevrouwen

Kika van Es zet na veertien seizoenen een punt achter haar carrière, zo heeft ze zaterdag bekendgemaakt. De 31-jarige verdediger van PSV heeft nog wel de hoop mee te mogen met Oranje naar het WK komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

"Zolang niets definitief is, wil ik er alles aan doen om alsnog op de lijst te komen voor het WK. Dan ben ik de eerste die aan die poort staat'", vertelt Van Es tegen het AD. Haar 77e en mogelijk laatste interland was in november tegen Denemarken. Vier jaar geleden was de Brabantse erbij toen Oranje in Frankrijk WK-zilver pakte en in 2017 werd ze als basisspeler Europees kampioen met Nederland.

Van Es beseft dat de kans klein is dat bondscoach Andries Jonker haar zal selecteren. "Ik weet waar ik vandaan kom. Ik dacht ook écht dat het voetballen klaar was, maar dan loopt het toch anders en zit ik nu in de situatie waarin ik zit", vervolgt Van Es, die de afgelopen seizoenen veel blessures kende, een sterke kinderwens heeft en in januari een miskraam had.

"Dat heeft een enorme impact gehad op mijn lichaam. Daardoor heb ik de laatste maanden ook heel weinig kunnen voetballen. Het was superzwaar."

Kika Van Es (links) na de gewonnen EK-finale in 2017 met Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Foto: Pro Shots

Van Es liep in 2014 dubbele beenbreuk op

Eerder deze maand maakte PSV bekend dat het aflopende contract van Van Es in Eindhoven niet zou worden verlengd. Ze keerde afgelopen zomer terug bij de club, waar ze in totaal vijf seizoenen actief voor is geweest. Ze kwam ook uit voor Willem II, VVV-Venlo, Ajax, FC Twente en Everton.

Met FC Twente won Van Es twee keer de landstitel en dat zijn haar grootste successen op clubniveau. In 2009 maakte ze als tiener haar debuut voor Oranje, waarna ze in 2014 bij een interland tegen Griekenland een dubbele beenbreuk opliep.

Na een lange revalidatie keerde Van terug op het veld en het WK van 2015 was haar eerste grote toernooi met Oranje. Als basisspeler werd ze vervolgens Europees kampioen met Nederland in 2017 en twee jaar later kreeg ze ook geregeld speeltijd op het WK van 2019, waar Oranje in de finale verloor van de Verenigde Staten.