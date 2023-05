Heracles viert uitbundig feest na titel: 'De komende 72 uur zijn we niet nuchter'

Heracles Almelo vierde vrijdag groot feest na het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Na een veldbestorming door duizenden fans konden de spelers en trainers amper hun verhaal doen.

Trainer Lammers moest een rustige plek opzoeken om ESPN te woord te staan. "Dit is geweldig. Je hoopt vooraf dat je promoveert, maar kampioen worden is iets speciaals. Het was niet makkelijk, maar met 103 doelpunten en 85 punten is het een geweldig seizoen geweest."

Lammers zegt de komende dagen intens te gaan genieten van de titel. "De komende 72 uur ben ik waarschijnlijk niet nuchter. We komen uit Brabant, dus we houden wel van een biertje. Mijn staf houdt er ook wel van."

Een smetje op de kampioenswedstrijd was de onderbreking na de 2-0 van Lucas Schoofs in de 71e minuut. Bij de viering van de goal belandden er bekers bier op het veld, waarop scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd volgens de nieuwe regels stillegde.

Lammers was niet bang dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. "Ik wil de actie van de supporters niet goedpraten, dit moet eruit. Daarom zei ik tegen de spelers dat ze het vooral met elkaar moesten vieren."

Enorme blijdschap bij het laatste fluitsignaal bij Heracles Almelo. Foto: ANP

Hoogma treedt in voetsporen vader

Voor aanvoerder Justin Hoogma had de titel een diepere betekenis. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma, die bij de laatste titel van Heracles in 2005 de aanvoerder van de club was.

"Het is een bizar verhaal", zei Justin Hoogma tegen ESPN. "Ik ben er waanzinnig trots op dat ik mijn vader kan opvolgen. De ontlading is tien keer groter dan bij de promotie. Het is pure blijdschap. Prachtig. We zijn kampioen."

Zijn vader Nico-Jan volgde even later voor de camera. "Dit doet veel met mij. Het is bijzonder om met een kampioenschap in de Eredivisie terug te komen. Het is extra bijzonder dat mijn ploeg met Justin als aanvoerder er nu staat, nadat ik in 2005 de schaal omhoog hield."