Siem de Jong beleeft droomafscheid met twee goals, Advocaat zwaait af met zege

Siem de Jong heeft zijn carrière vrijdag op gedroomde wijze afgesloten. De aanvaller scoorde in de Keuken Kampioen Divisie tweemaal voor De Graafschap tegen FC Den Bosch: 3-0. Dick Advocaat zwaaide bij ADO Den Haag ook af met een zege.

De 34-jarige De Jong opende in de zestiende minuut op aangeven van Devin Haen de score voor De Graafschap tegen FC Den Bosch. Acht minuten voor rust was de aanvallende middenvelder opnieuw trefzeker met een fraai schot in de linkerhoek. In de slotfase maakte Haen de 3-0.

De Jong maakte donderdag bekend dat hij tegen FC Den Bosch voor het laatst in actie komt. De zesvoudig Oranje-international maakte vooral naam als speler van Ajax, waarmee hij vier keer landskampioen werd. Ook was hij actief voor Newcastle United, PSV, Sydney FC, FC Cincinnati, sc Heerenveen en sinds afgelopen zomer voor De Graafschap.

De wedstrijd in Doetinchem werd tijdelijk stilgelegd omdat supporters van FC Den Bosch vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de gemoederen waren bedaard, kreeg De Jong een publiekswissel en vormden zijn teamgenoten een erehaag.

De Graafschap kon zich voorafgaand aan de laatste speelronde al niet meer voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie plaatsen. De Doetinchemmers eindigen het seizoen als negende.

Siem de Jong kreeg een erehaag bij zijn wissel. Foto: Pro Shots

Advocaat zwaait bij ADO af met zege

Ook Advocaat nam afscheid met een overwinning. De 75-jarige trainer zag ADO Den Haag in Wijdewormer met 0-2 van Jong AZ winnen. Thomas Verheydt kopte na ruim een half uur spelen de openingstreffer binnen en Joël Zwarts besliste het duel in de slotfase.

Eind maart werd al bekend dat Advocaat na dit seizoen stopt als trainer van ADO. Hij zinspeelde al meerdere malen op een definitief afscheid als coach.

Advocaat werd eind november aangesteld door ADO, als opvolger van de ontslagen Dirk Kuijt. Onder de geboren Hagenaar werden de prestaties een stuk beter, maar deelname aan de play-offs om promotie zat er niet in.

Dick Advocaat geeft aanwijzingen in zijn laatste wedstrijd als trainer van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Willem II ondanks gelijkspel vervangend periodekampioen

Willem II kwam in zijn laatste wedstrijd ondanks een prachtig afstandsschot van Jesse Bosch niet verder dan 2-2 bij Roda JC. Door het gelijkspel eindigden de Tilburgers als tweede achter Heracles Almelo in de strijd om de laatste periodetitel. Desondanks werden ze vervangend periodekampioen omdat Heracles al een periodetitel op zak had.

Willem II raakte de derde plek op de ranglijst nog kwijt aan Almere City, dat met 1-0 van MVV won. Almere City, Willem II en MVV hadden zich al verzekerd van deelname aan de play-offs. Ook NAC Breda (2-1-verlies bij Telstar), VVV-Venlo (1-1 bij Jong FC Utrecht) en FC Eindhoven (1-1 bij Jong PSV) doen mee aan de strijd om promotie.

Telstar-NAC Breda werd in blessuretijd tijdelijk stilgelegd omdat fans van de thuisploeg bekers op het veld gooiden na de gelijkmaker van Quinten van den Heerik. Na de onderbreking maakte Van den Heerik ook nog de winnende goal.

De wedstrijd tussen FC Dordrecht-TOP Oss (2-2) was de eerste klimaatneutrale wedstrijd ooit in het Nederlandse profvoetbal. Dat betekende onder meer dat niemand met de auto naar het stadion kon komen, bier in herbruikbare hardcups werd geschonken en de businessclub alleen maar vegan eten serveerde.