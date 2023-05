Heracles kroont zich tot kampioen Eerste Divisie na spannende strijd met PEC

Heracles Almelo heeft zich vrijdag tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie gekroond. De club uit Almelo maakte op de slotdag van de competitie geen fout tegen Jong Ajax (2-0) en hield concurrent PEC Zwolle op doelsaldo achter zich.

Heracles en PEC Zwolle begonnen allebei met 82 punten aan de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Omdat Heracles een beter doelsaldo had (+59 om +55), hoefde de ploeg van trainer John Lammers alleen maar in eigen huis van Jong Ajax te winnen.

Die zege voor Heracles kwam er. Samuel Armenteros opende in de 24e minuut de score en na rust maakte Lucas Schoofs aan alle spanning een einde met de 2-0. Bij het vieren van de goal belandden er bekers op het veld, waarop het duel werd stilgelegd. Na een afkoelperiode werd er niet meer gescoord in Almelo.

PEC Zwolle won dankzij een doelpunt in de blessuretijd met 2-3 van Helmond Sport. Uiteindelijk kwamen de Zwollenaren na 38 wedstrijden 'slechts' vijf doelpunten tekort voor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor Heracles Almelo komt de titel enigszins onverwachts. De club uit Almelo ging weliswaar als koploper de winterstop in, maar na een kansloze 0-3-nederlaag tegen PEC Zwolle in januari verloor de ploeg van Lammers de eerste plaats aan de concurrent uit de Hanzestad.

Voor Heracles is het de vierde titel in de Eerste Divisie, na eerdere kampioenschappen in 1962, 1985 en 2005. Na de laatste titel was de club zeventien jaar actief in de Eredivisie. In een knotsgek slot van een gitzwart seizoen, waarin onder meer trainer Frank Wormuth werd ontslagen en Rai Vloet een dodelijk ongeval veroorzaakte, daalde Heracles vorig jaar af naar het tweede niveau.