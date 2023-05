Play-offs om promotie/degradatie zijn begonnen: bekijk hier het schema

De play-offs om promotie/degradatie tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn maandag van start gegaan met FC Eindhoven-Almere City (1-0). Bekijk hier het schema van de rest van de nacompetitie.

De play-offs beslaan drie rondes met daarin in totaal zeven teams. Alleen de winnaar van de nacompetitie komt volgend seizoen in de Eredivisie uit. Elke ronde bestaat uit een tweeluik, met een thuis- en een uitwedstrijd. Daarin tellen uitdoelpunten niet dubbel.

De vier periodekampioenen of plaatsvervangende periodekampioenen én de twee hoogst geklasseerde teams zonder periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie stromen in de eerste ronde in. Vanaf de tweede ronde doet FC Emmen, de nummer zestien van de Eredivisie, mee. De club uit Drenthe verloor zondag met 1-3 van Feyenoord en is daardoor veroordeeld tot de nacompetitie.