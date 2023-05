FC Emmen wacht pittige route: het schema van de play-offs promotie/degradatie

Nu het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie ten einde is, staan de play-offs om promotie naar de Eredivisie voor de deur. Onder meer NAC Breda en Willem II mikken op een terugkeer op het hoogste niveau. Dit is het schema van de nacompetitie.

De play-offs beslaan drie rondes met daarin in totaal zeven teams. Alleen de winnaar van de nacompetitie komt volgend seizoen in de Eredivisie uit. Elke ronde bestaat uit een tweeluik, met een thuis- en een uitwedstrijd. Daarin tellen uitdoelpunten niet dubbel.

De vier periodekampioenen of plaatsvervangende periodekampioenen én de twee hoogst geklasseerde teams zonder periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie stromen in de eerste ronde in. Vanaf de tweede ronde doet FC Emmen, de nummer zestien van de Eredivisie, mee. De club uit Drenthe verloor zondag met 1-3 van Feyenoord, terwijl concurrent Excelsior met 3-0 won van Fortuna Sittard.

Heracles Almelo en PEC Zwolle zijn in de Keuken Kampioen Divisie respectievelijk als eerste en tweede geëindigd en promoveren daardoor rechtstreeks naar de Eredivisie. De twee clubs wonnen ook nog drie van de vier periodetitels. Hun plaats in de play-offs wordt daarom ingenomen door de volgende twee teams zonder periodetitel in de eindrangschikking.

Het toeval wil dat de nummers drie tot en met acht allemaal aan de play-offs meedoen. De derde periodetitel ging naar nummer drie Almere City. Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven zijn de andere deelnemers.

Schema

Eerste ronde (22/23 mei en 26/27 mei):

A: FC Eindhoven-Almere City

B: VVV-Venlo-Willem II

C: NAC Breda-MVV Maastricht

Halve finales (30/31 mei en 3 juni)

D: winnaar B-winnaar A

E: winnaar C-FC Emmen