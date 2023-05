Supporters van FC Groningen bedreigden agenten en hun families

Delen via E-mail

Hooligans van FC Groningen hebben politieagenten, hun vrouwen en naasten in hun privétijd bedreigd en geïntimideerd. De recherche onderzoekt de zaak. Dat bevestigt de politie Noord-Nederland na berichtgeving van Dagblad van het Noorden.

Het gaat onder meer om bedreigingen tegen agenten die als begeleiders van fans zijn ingezet bij wedstrijden van FC Groningen. De politie wil niet zeggen om hoeveel agenten en familieleden het gaat. Ook over de aard van de bedreigingen wordt niets bekendgemaakt.

De zaak speelt sinds FC Groningen begin januari verloor van Excelsior . Tijdens de uitwedstrijd greep de politie in nadat leden van de harde kern van de Groningse fans zich hadden misdragen in het stadion en in de trein terug.