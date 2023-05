AZ schaamt zich diep na 'inktzwarte avond' en wil relschoppers snel opsporen

AZ kijkt een dag na het Conference League-duel met West Ham United met veel schaamte terug op de rellen in het AFAS Stadion. Na afloop van de uitschakeling gingen AZ-hooligans West Ham-aanhangers op de hoofdtribune te lijf.

"In de komende periode gaan we - gezamenlijk als lokale vierhoek - evalueren wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wat er voortaan beter moet", aldus AZ.

"Dat er dingen beter moeten, is duidelijk. AZ is een club van beschaving en waar sportiviteit en normen en waarden voorop staan. De club gaat er alles aan doen om, samen met de betrokken instanties, deze personen te achterhalen en passende maatregelen te treffen."

Ook algemeen directeur Robert Eenhoorn benadrukt dat de ongeregeldheden niet zonder consequenties blijven. "Maar we willen eerst alle feiten en informatie op een rijtje hebben. We laten dit niet over onze kant gaan. Als we alle informatie hebben verzameld, gaan we op verschillende manieren reageren. Maar ik ga daar nu nog niet op vooruitlopen."