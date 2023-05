Feyenoord-trainer Slot wil niet ingaan op geruchten over gesprek met Spurs

Feyenoord-trainer Arne Slot wil ondanks steeds sterker wordende geruchten niet ingaan op een mogelijke overstap naar Tottenham Hotspur. Volgens verschillende Britse media heeft de succescoach al gesprekken met de Engelse topclub gevoerd.

"Of ik al een gesprek met Tottenham heb gehad? Laat ik dan maar voor één keer in het Engels antwoorden omdat hier ook Britse journalisten zijn: next question."

De 44-jarige Slot wilde wel uitleggen waarom hij zo weinig over zijn toekomst praat. "Er komt een moment dat ik iets over mijn toekomst ga zeggen, maar dat moment is niet nu. De manier waarop mijn vertrek bij AZ door de media is weergegeven, heeft ervoor gezorgd dat ik onder een enorm vergrootglas lig bij alles wat ik over dit onderwerp zeg."

"Dat betekent dat als het om mij en eventuele nieuwe clubs gaat, ik ieder woord in een weegschaal moet leggen. Ik probeer er zo min mogelijk over te zeggen, tot ik er wel iets over kan zeggen", zei Slot, die nog een contract tot medio 2025 heeft.

De Zwollenaar werd eind 2020 bij AZ ontslagen omdat hij volgens de Alkmaarse club aan het onderhandelen was met Feyenoord over een trainersrol. Slot kon zich destijds niet vinden in de verslaggeving van diverse media.

Slot beleeft een van mooiste weken uit zijn leven

Slot, die zondag met Feyenoord de landstitel pakte, zei verder dat hij terugkijkt op "een van de mooiste herinneringen uit mijn leven". "Als ik sportief nog iets mooiers ga meemaken dan dit, dan moet het wel heel erg mooi worden."

Feyenoord gaat zondag in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie op bezoek bij FC Emmen. Het duel, dat net als alle andere wedstrijden om 14.30 uur begint, staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Na het duel van zondag zet Feyenoord koers richting Ibiza, waar de selectie kort op vakantie gaat. Zondag 28 mei volgt de laatste wedstrijd, een uitduel met Vitesse. "Ik heb een aantal dingen afgewogen. Ik denk dat Vitesse volledig veilig is, dus voor de beeldvorming is het geen probleem", zei Slot over de laatste speelronde.