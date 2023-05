Topcompetities naderen finish: deze beslissingen kunnen dit weekend vallen

Niet alleen de Eredivisie , ook de buitenlandse competities naderen de ontknoping. Hoe hangt de vlag erbij in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje? Dit weekend kunnen Bayern München, Paris Saint-Germain en Manchester City worden gekroond tot kampioen.

België

Titelstrijd

Mark van Bommel won al de Belgische beker met Royal Antwerp FC en is met de traditieclub ook nog kansrijk in de titelrace. Sterker nog: Antwerp leidt met 45 punten de dans in de kampioensgroep. De spanning is groot bij onze zuiderburen, wat ook is ingegeven door het format waar het puntentotaal van clubs na de reguliere competitie door de helft gaat.

Met nog drie duels te gaan, bedraagt de voorsprong van de ploeg van Van Bommel op Union Saint-Gilloise slechts één punt, terwijl KRC Genk derde staat op slechts vier punten. Zondag gaat Antwerp op bezoek bij Club Brugge, dat geen rol meer speelt in de titelstrijd.

Degradatiestrijd

KV Oostende, Zulte Waregem en Seraing bezetten de onderste drie posities in de reguliere competitie en moeten zich opmaken voor een verblijf op een lager niveau.

De top vier in de Belgische competitie: 1. Royal Antwerp FC 3-45 (+4)

2. Union Saint-Gilloise 3-44 (+2)

3. KRC Genk 3-41 (-2)

4. Club Brugge 3-30 (-4)

Duitsland

Titelstrijd

Normaal gesproken is Bayern München op dit punt in het seizoen al lang en breed kampioen. Maar dit keer moet 'Der Rekordmeister' met nog twee speelrondes voor de boeg vol aan de bak om Borussia Dortmund van zich af te houden.

Bayern verdedigt een voorsprong van slechts één punt op 'BVB', waar Donyell Malen al weken in vorm is. De koploper ontvangt zaterdag RB Leipzig en pakt de titel bij een overwinning in combinatie met een nederlaag van Dortmund bij FC Augsburg een dag later.

Volgende week gaat het Bayern van Daley Blind, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op bezoek bij 1. FC Köln en speelt Dortmund voor eigen publiek tegen FSV Mainz.

Degradatiestrijd

Hertha BSC kampt met grote problemen. De zo ambitieuze club uit Berlijn moet zaterdag thuis winnen van VfL Bochum om in de race voor handhaving te blijven. VfB Stuttgart bezet momenteel de zeventiende plaats, die eveneens leidt tot directe degradatie.

De voormalig landskampioen staat op 29 punten en heeft daarmee Schalke 04 (30 punten), Bochum (31 punten) en 1899 Hoffenheim (32 punten) nog wel in het vizier. De nummer zestien speelt aan het einde van de rit een play-off met de nummer drie van de 2. Bundesliga om handhaving.

De top vijf in de Bundesliga: 1. Bayern München 32-68 (+55)

2. Borussia Dortmund 32-67 (+36)

3. RB Leipzig 32-60 (+19)

4. Union Berlin 32-59 (+14)

5. SC Freiburg 32-56 (+6)

Engeland

Titelstrijd

Lange tijd ging Arsenal aan de leiding in de Premier League, maar de Londenaren zijn inmiddels overvleugeld door het ontketende Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola, die woensdag in een galavoorstelling Real Madrid uitschakelde in de halve finale van de Champions League, kroont zich sowieso tot kampioen bij een thuiszege op Chelsea zondag.

Mogelijk is de titelprolongatie van 'The Citizens' zelfs zaterdag al een feit: dan moet Arsenal verliezen bij Nottingham Forest. Het Manchester United van Erik ten Hag staat vierde en heeft vier verliespunten minder dan nummer vijf Liverpool. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

Degradatiestrijd

In de onderste regionen kan het doek vallen voor Leicester City. De trotse kampioen van 2016 staat nu negentiende en moet minimaal als zeventiende eindigden om zich te handhaven. Leicester staat nu twee punten onder de zeventiende plaats, die wordt ingenomen door Everton.

Afhankelijk van de resultaten die de concurrentie neerzet, is er een scenario denkbaar dat 'The Foxes' maandag moeten winnen bij Newcastle United om te voorkomen dat het doek al valt. Southampton is al gedegradeerd.

De top vijf in de Premier League: 1. Manchester City 35-85 (+61)

2. Arsenal 36-81 (+41)

3. Newcastle United 36-69 (+35)

4. Manchester United 35-66 (+10)

5. Liverpool 36-65 (+28)

Frankrijk

Titelstrijd

Of het de baan van trainer Christophe Galtier zal redden valt nog te bezien, maar Paris Saint-Germain kan dit weekend de titel veroveren. Daarmee zou het de eerste Franse club worden met meer dan tien landskampioenschappen op de erelijst.

Met nog drie speelrondes te gaan, heeft koploper PSG zes punten meer dan het RC Lens van voormalig Vitesse-speler Loïs Openda. Zondag speelt RC Lens een uitduel bij Lorient en bij puntenverlies van de nummer twee kroont PSG zich tot kampioen als het later op de dag wint bij AJ Auxerre.

Degradatiestrijd

Omdat de Ligue 1 teruggaat naar achttien teams, degraderen er liefst vier clubs. Het lot van Ajaccio, Troyes en Angers is al bezegeld. Auxerre (34 punten) of FC Nantes (33 punten) lijkt de vierde degradant te worden.

De top vijf in de Ligue 1: 1. Paris Saint-Germain 35-81 (+49)

2. RC Lens 35-75 (+32)

3. Olympique Marseille 35-73 (+30)

4. AS Monaco 35-65 (+17)

5. Lille 35-60 (+19)

Italië

Titelstrijd

Napoli is al ruim twee weken zeker van de scudetto. De Serie A-liefhebbers kunnen zich nog wel vermaken met de strijd om de Champions League-tickets. Juventus, Internazionale en Lazio hebben deze plaatsbewijzen momenteel in handen.

Al zal Juventus nog flink zakken als de eerder ingetrokken straf van vijftien punten aftrek wegens financiële fraude alsnog wordt opgelegd. Nummer vijf AC Milan, dat dinsdag door Internazionale werd geëlimineerd in de halve finale van de Champions League, moet in drie speelrondes een achterstand van vier punten goedmaken op Lazio.

Degradatiestrijd

Oud-kampioen Sampdoria is al veroordeeld tot een afzink naar de Serie B. Ook voor het Cremonese van Cyriel Dessers ziet het er beroerd uit: de nummer negentien heeft met drie wedstrijden te gaan zes punten minder dan Spezia, dat als nummer zeventien momenteel op koers voor handhaving ligt. Spezia, de club van Jeroen Zoet, heeft net zoveel punten als het als achttiende geklasseerde Hellas Verona.

De top vijf in de Serie A: 1. Napoli* 35-83 (+45)

2. Juventus 35-69 (+26)

3. Internazionale 35-66 (+29)

4. Lazio 35-65 (+26)

5. AC Milan 35-61 (+14)

*Kampioen

Spanje

Titelstrijd

FC Barcelona stelde de eerste landstitel sinds 2019 afgelopen weekend veilig. Real Madrid en Atlético Madrid zijn in gevecht om plaats twee en daarachter heeft Real Sociedad de beste papieren in handen in de strijd om het laatste Champions League-ticket. De Baskische formatie heeft vijf punten meer dan Villarreal. In La Liga zijn nog vier duels te gaan.

Degradatiestrijd

De gevallen topclub Valencia heeft de afgelopen weken goede zaken gedaan, maar 'Los Che' zijn nog altijd niet zeker van lijfsbehoud. De voorsprong op nummer achttien Getafe bedraagt maar drie punten. Espanyol staat vier punten onder de streep en Elche is al gedegradeerd.