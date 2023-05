AZ kan nog niet trots zijn op Europees jaar: 'Wat was ik graag naar Praag gegaan'

De teleurstelling bij de AZ-spelers en trainer Pascal Jansen is nog te groot om nu al trots te kunnen terugkijken op het Europese avontuur. De Alkmaarse club kende een extreem lang Conference League-seizoen, maar dat eindigde een wedstrijd te vroeg.

"Het is te vroeg om te relativeren. Ik denk dat ik over enige tijd pas kan terugkijken en denken: wat zijn we een ongelooflijk eind gekomen met zijn allen. De teleurstelling van het missen van de finale overheerst nu nog", vertelt Jansen, die zijn ploeg donderdag de return in de halve finale tegen West Ham thuis met 1-0 zag verliezen.

Het duel met West Ham in Alkmaar was de achttiende Conference League-wedstrijd van AZ dit seizoen. Dat begon tien maanden geleden in de tweede voorronde met een 1-0-overwinning op het Bosnische Tuzla City. De Alkmaarders wonnen liefst dertien keer. Tegen West Ham eindigde een reeks van acht thuiszeges, waardoor AZ er niet in slaagde na 42 jaar weer een Europese finale te halen.

"Wat was ik graag naar die finale in Praag gegaan", zegt middenvelder Tijjani Reijnders. "Natuurlijk, het is nu ook al een mooie reis geweest, maar dat is moeilijk om te beseffen. Misschien dat ik er later trots op kan zijn. Het is lastig, ook omdat er voor mijn gevoel meer in zat tegen West Ham."

'We zijn gegroeid als team en als club'

Ook bij Vangelis Pavlidis is de teleurstelling groot. De Griekse spits kan al wel iets beter relativeren en is trots op het hele avontuur.

"Als ik dit AZ moet vergelijken met het AZ van de wedstrijden tegen Tuzla City, dan kan ik niet anders dan concluderen dat we gegroeid zijn. Als team én als club. De toekomst van AZ ziet er prachtig uit", doelt Pavlidis op de eindoverwinning van AZ in de Youth League. "Ik voel een mix van trots en teleurstelling."

Door de uitschakeling rest voor AZ alleen nog de Eredivisie, waarin het in de laatste twee speelronden Ajax nog van de derde plaats hoopt te stoten. De achterstand op de Amsterdammers bedraagt twee punten. De nummer drie gaat volgend seizoen de voorronde van de Europa League in.