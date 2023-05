Nog geen aanhoudingen na bestorming hoofdtribune door AZ-supporters

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht voor de rellen die donderdagavond uitbraken na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United in de halve finales van de Conference League. Dat laat een politiewoordvoerder vrijdag desgevraagd weten aan het ANP.

Na afloop van de return tegen West Ham United in de Conference League (0-1-verlies) brak een groep AZ-fans door een hek. Daarna zochten de supporters op de hoofdtribune de confrontatie met de aanhang van West Ham. Op die tribune zaten voornamelijk familieleden, partners en vrienden van spelers en trainers.

De politiewoordvoerder laat weten dat er geen agenten aanwezig waren in het stadion en dat de beveiligingsorganisatie van AZ als eerste aan zet was. Na een oproep was de politie volgens de zegsvrouw snel ter plaatse. "Onze inzet was vooral gericht op het herstellen van de openbare orde en veiligheid in het stadion."

De politie gaat beelden bekijken om te zien of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, wordt gekeken of er personen kunnen worden geïdentificeerd. Als dat allemaal blijkt, zou de politie kunnen overgaan tot aanhouding.

Ook buiten het stadion geen aanhoudingen

Ook buiten het stadion waren er incidenten, waaronder rond het station. Ook daar was de politie-inzet volgens de woordvoerder vooral gericht op het herstellen van de openbare orde. De groep waar het om draaide, ging uiteen en vertrok.

Ook in dit geval worden beelden bekeken om te zien of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. En zo ja, of er verdachten kunnen worden geïdentificeerd en vervolgens mogelijk kunnen worden aangehouden.

"Maar dat is nu nog niet aan de orde", zegt de woordvoerder. "We betreuren wat er is gebeurd. Dit hoort niet thuis in het voetbal." De politie gaat de gebeurtenissen samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie en AZ evalueren.