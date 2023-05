Leverkusen kraakt 'walgelijke' speelwijze Roma: 'Heeft niks met voetbal te maken'

De spelers van Bayer Leverkusen hebben zich donderdagavond groen en geel geërgerd aan de speelwijze van AS Roma. De ploeg van trainer José Mourinho verdedigde in de Europa League-return met verve een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd.

"We verdienen het niet om uitgeschakeld te worden tegen een ploeg die niets met voetbal te maken heeft", zei invaller Nadiem Amiri na het halvefinaleduel in gesprek met Kicker. "Ik vraag me oprecht af hoe dit mogelijk is. Iedere bal ging lang, dat is toch geen voetbal? Dat zo'n club in de finale staat, is waanzin."

Toch moet het ook voor Leverkusen geen verrassing zijn geweest dat Mourinho zijn spelers vooral liet verdedigen. AS Roma loste in de hele wedstrijd slechts één schot en die ging niet eens op doel. Daar stonden 23 pogingen van Leverkusen tegenover, waarvan er 6 tussen de palen gingen. In de twaalfde minuut raakte Moussa Diaby al de lat.

Naarmate de wedstrijd vorderde, deed AS Roma er alles aan om tijd te rekken. Zo lag het spel in de slotfase regelmatig stil vanwege blessurebehandelingen. "Het is jammer dat zo'n speelstijl wordt beloond met een finaleplek", zei Kerem Demirbay bij RTL. "Ook voor het voetbal in het algemeen. Ze hebben op een walgelijke manier hun doel bereikt."

Spelers van AS Roma deden er alles aan om tijd te rekken in Leverkusen. Foto: Getty Images

Mourinho hemelt spelers op

Leverkusen-directeur Simon Rolfes zag het verloop van de wedstrijd eveneens met lede ogen aan. "Na elk schot van ons lag er één van AS Roma op de grond. Daar had de scheidsrechter natuurlijk veel beter mee om moeten gaan. Het is een grap dat er maar acht minuten blessuretijd werden bijgetrokken."

Mourinho zal zijn schouders ophalen om de kritiek van Leverkusen. 'The Special One' leidde AS Roma voor het tweede jaar op rij naar een Europese finale. Vorig seizoen was de ploeg uit de Serie A in de eindstrijd van de Conference League te sterk voor Feyenoord, dat dit keer in de kwartfinales van de Europa League werd uitgeschakeld door de Romeinen.

"De spelers waren buitengewoon", zei een lovende Mourinho na de return in Leverkusen. "Ik ben supertrots op de jongens. Vaak zeggen coaches op zulke momenten dat ze het mooi vinden om met een bepaalde groep te werken. Voor mij is het niet alleen een plezier, maar een eer."