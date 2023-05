Nederland mag na uitstekend coëfficiëntenjaar hopen op derde CL-ticket

Zoals bekend finisht Nederland als zesde in de cyclus 2018-2023. Daardoor mag de Eredivisie in het seizoen 2024/2025 met twee teams rechtstreeks deelnemen aan de Champions League. De nummer drie van het volgende seizoen kwalificeert zich voor de voorronde van het miljardenbal.

Met Frankrijk is meteen de nieuwe prooi voor Nederland genoemd. In de cyclus 2018-2023 is het de Eredivisie net niet gelukt de Ligue 1 te overvleugelen, maar in de periode 2019-2024 koestert Nederland een voorsprong van 0,719 punten op Frankrijk. De Eredivisie profiteert ervan dat het relatief magere jaar 2018/2019 vanaf de zomer niet meer meetelt. Ajax haalde destijds weliswaar de halve finales van de Champions League, maar verder stelden de Eredivisie-clubs flink teleur.

De eerste Nederlandse club die volgend seizoen in Europa in actie komt, is de winnaar van de play-offs om een Europees ticket. Dat team stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. Op 27 juli staat de eerste wedstrijd op het programma.