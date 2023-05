Angst en woede bij West Ham na rellen: 'Familie en vrienden werden aangevallen'

De schrik zit er flink in bij West Ham United na het wangedrag van tientallen AZ-supporters, die donderdagavond in het AFAS Stadion de aanhang van de Engelse club aanvielen. Trainer David Moyes heeft begrip voor zijn spelers die zich in de chaos mengden om hun familie te beschermen.

"Het vak waar de rellende supporters het op gemunt hadden, was gevuld met familie en vrienden van spelers. Dat wekte de woede van mijn spelers. Ze wisten niet of het goed ging met hun geliefden", zei Moyes donderdagavond op zijn persconferentie in Alkmaar.

West Ham United won door een laat doelpunt van Pablo Fornals met 0-1 en plaatste zich zo ten koste van AZ voor de finale van de Conference League. Direct na het laatste fluitsignaal ging het mis in het AFAS Stadion. AZ-fans achter het doel braken ondertussen door het hek en bestormden de hoofdtribune.

Er ontstond een grote vechtpartij, waarbij flink wat klappen werden uitgedeeld. Daarop besloten enkele spelers van West Ham, onder wie aanvoerder Declan Rice en spits Michail Antonio, over de boarding heen te springen om hun geliefden te beschermen.

Na enkele minuten keerde de rust terug, mede dankzij de inzet van de mobiele eenheid. "Of ik me zorgen maakte? Zeker, want ik had ook familie en vrienden in dat vak zitten", zei Moyes. "Je kan alleen maar hopen dat ze zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen."

"Beveiligers wilden mij al naar binnen halen, maar ik wilde zeker weten waar mijn spelers waren. Dit mag onze avond niet verpesten. Het waren niet de supporters van West Ham United die problemen zochten."