AZ-directeur Eenhoorn stond tussen rellende fans: 'Maar veel kon ik niet doen'

AZ-directeur Robert Eenhoorn was donderdag van dichtbij getuige van de rellen in het AFAS Stadion. Na de nederlaag van AZ zochten supporters van de Alkmaarse club de confrontatie met de West Ham-United-aanhang.

Eenhoorn probeerde de boel nog te sussen, maar er was ook voor de algemeen directeur van de Alkmaarders geen beginnen aan. "Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Dat realiseerde ik me meteen toen ik al die mensen zag", zei hij tegen ESPN.

Het incident vond plaats na het laatste fluitsignaal in Alkmaar, waar West Ham ten koste van AZ de Conference League-finale bereikte. Fans van AZ braken door een hek heen en kwamen op de hoofdtribune. Daar zaten ook Engelse fans en familie en vrienden van de spelers.

Ook spelers van West Ham mengden zich in de vechtpartij. "Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan", zei Eenhoorn. "Mijn excuses ook naar West Ham dat dit gebeurd is. Vorige week hebben wij hetzelfde meegemaakt in Londen, maar toen konden we een confrontatie gelukkig nog net voorkomen."

Eenhoorn doelde daarmee op de gebeurtenissen bij de heenwedstrijd in Londen. De familieleden en vrienden van de AZ-spelers werden daar belaagd door supporters van West Ham en moesten het restant van de wedstrijd in een ander deel van het London Stadium uitkijken.

'Raak niet in de war van mensen die wat agressief worden'

In de aanloop naar de wedstrijd tussen AZ en West Ham United raakten de supportersgroepen in de stad al slaags met elkaar. Zo is op beelden op sociale media te zien dat er gegooid wordt met stenen en terrasstoelen. Bij die confrontatie waren ook aanhangers van andere clubs betrokken.

AZ had volgens Eenhoorn desondanks geen aanwijzingen dat het uit de hand zou lopen bij de wedstrijd. "Alles was onder controle", stelde de algemeen directeur. "En dat hek waar ze doorheen zijn gebroken was ook geen dun hekje. Dat heb ik zelf gezien."

"We zullen dit de komende dagen moeten evalueren met alle mensen die betrokken zijn bij de veiligheid", vervolgde Eenhoorn. "Het is niet zo dat ik in de war raak van mensen die wat agressief worden, maar tegen zo'n grote groep is er geen beginnen aan."