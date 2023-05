AZ loopt tweede Europese finale uit clubhistorie mis: 'Het is doodzonde'

De teleurstelling is groot bij AZ na het verlies tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League. De Alkmaarders liepen door de tweede nederlaag tegen de Premier League-club de eerste Europese finale sinds 1981 mis.

"Dit is echt balen", was de eerste reactie van Tijjani Reijnders na de 0-1-nederlaag in Alkmaar voor de camera van ESPN. "De finale was binnen handbereik. Het is zonde dat we niet echt grote kansen krijgen, maar dat is natuurlijk ook de verdienste van West Ham."

Na de 2-1-nederlaag van vorige week in Londen probeerde AZ voor eigen publiek een doelpunt te forceren. Daar slaagde de ploeg van trainer Pascal Jansen niet in. In de slotfase maakte Pablo Fornals definitief een einde aan de Alkmaarse droom.

"Zij hielden het goed dicht en hadden fysiek sterke jongens achterin", zei Reijnders. "Het is ook wel een ander niveau. Eigenlijk moet je het tegen West Ham negen van de tien keer goed doen, of eigenlijk zelfs tien van de tien keer. Daar waren we niet toe in staat."

Clasie: 'Het is doodzonde'

Ook Jordy Clasie zag dat het lastig was om kansen te creëren tegen het stug verdedigende West Ham. "We gaven veel ruimte weg omdat we risico probeerden te nemen", zei de middenvelder bij RTL 7. "Het was helaas niet genoeg."

"Of we onszelf tekort hebben gedaan? Ja, misschien wel. Je kunt veel creëren en bij vlagen goed spelen, maar dan moet je een stapje meer zetten. Het is doodzonde dat je hier wordt uitgeschakeld."