AZ-fans breken door hek en vallen West Ham-aanhang aan op hoofdtribune

Het is donderdag in Alkmaar na de halve finale in de Conference League tussen AZ en West Ham United uit de hand gelopen op de tribunes. Thuissupporters braken door een hek en vielen aanhangers van de Engelsen aan. West Ham-spelers mengden zich in de vechtpartij.

De meeste fans van West Ham United zaten in het uitvak achter het doel, maar op de hoofdtribune in het AFAS Stadion zaten ook wat Engelse fans en familie en vrienden van de spelers.

Zij juichten na de 0-1-overwinning van West Ham, dat zich ten koste van de Alkmaarders plaatste voor de finale. AZ-fans achter het doel braken ondertussen door het hek en bestormden de hoofdtribune.

Er ontstond een grote vechtpartij, waarbij flink wat klappen werden uitgedeeld. Enkele spelers van West Ham, onder wie aanvoerder Declan Rice, sprongen over de boarding heen. "Zij wilden hun familie en vrienden beschermen", vertelde West Ham-trainer David Moyes enkele minuten later.

De mobiele eenheid, politie en stewards waren vrij snel ter plaatse om verdere escalatie te voorkomen. De confrontatie duurde enkele minuten.

Aanval leek reactie op onrust in Londen

De actie van de AZ-supporters leek een reactie op de gebeurtenissen van een week geleden in het London Stadium, waar de Eredivisionist het heenduel met 2-1 verloor.

Familieleden van spelers en van leden van de technische staf van AZ werden toen in de eerste helft belaagd door boze West Ham-supporters. Zij moesten voor hun veiligheid in de rust een andere plek in het stadion zoeken.

Na de nieuwe rellen van donderdag in Alkmaar waren de spelers van AZ snoeihard voor de eigen fans. Middenvelder Tijjani Reijnders noemde de supporters "een stelletje dwazen". Verdediger Pantelis Hatzidiakos vond het een "zielige actie". "Het zijn voor mij geen AZ-supporters."