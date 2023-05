AS Roma van Mourinho haalt weer finale, Sevilla klopt Juve in spektakelstuk

AS Roma heeft donderdag voor het tweede jaar op rij een Europese eindstrijd gehaald. De ploeg van José Mourinho hield Bayer Leverkusen in Duitsland op 0-0 en dat was na de 1-0-zege in Italië genoeg voor een finaleplek in de Europa League. Sevilla bereikte opnieuw de finale door in een spektakelstuk Juventus te verslaan: 2-1.

Roma beperkte zich in de BayArena zoals verwacht tot verdedigen. Leverkusen kwam geregeld tot kansen voor onder anderen Moussa Diaby, maar hij schoot op de lat. Roma-doelman Rui Patrício was daarnaast vaak een plaag voor de aanvallers van de thuisploeg.

Leverkusen, met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, zocht ook na rust naar de bevrijdende treffer. In de slotfase kregen de Duitsers bijna loon naar werken, maar het schot van Sardar Azmoun vloog naast het doel. Roma, met invaller Georginio Wijnaldum, hield stand.

Het is voor de tweede keer dat Roma onder Mourinho een Europese finale haalt. Vorig jaar wonnen de Romeinen ten koste van Feyenoord de Conference League door een 1-0-zege in Tirana. Roma was dit seizoen in de kwartfinales van de Europa League wederom te sterk voor Feyenoord (0-1 en 4-1).

Sevilla versloeg Juventus in een zinderende halve finale. Foto: Reuters

Sevilla staat opnieuw in finale

Roma neemt het in de finale op tegen Sevilla, dat in een spectaculair halvefinaleduel afrekende met Juventus: 2-1. Een tegendraadse kopbal van Erik Lamela in extra tijd bracht de beslissing. De heenwedstrijd in Turijn eindigde vorige week in 1-1.

Na negentig minuten stond het nog 1-1 in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dusan Vlahovic had Juventus halverwege de tweede helft op voorsprong gezet, maar Suso maakte met een prachtig afstandsschot gelijk.

Sevilla ging in de verlenging op zoek naar de winnende goal en boekte snel succes via Lamela. Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde Marcos Acuña daarna nog van het veld met een tweede gele kaart. De verdediger deed te lang over een inworp. Karim Rekik viel vlak voor tijd in bij de thuisploeg.

Sevilla staat voor het eerst in drie jaar weer in de finale van de Europa League. De Spaanse club heeft de prijs - voorheen de UEFA Cup genaamd - al zes keer gewonnen deze eeuw (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020).