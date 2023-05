AZ grijpt naast plek in Conference League-finale door verlies tegen West Ham

AZ is er donderdag niet in geslaagd de finale van de Conference League te bereiken. Na de 2-1-nederlaag van vorige week in Londen, verloren de Alkmaarders ook thuis tegen West Ham United met 0-1.

AZ was in het tweede halvefinaleduel wel sterker dan de nummer vijftien van de Premier League, al was West Ham voor rust het dichtst bij een goal. Lucas Paquetá schoot op de paal. In de tweede helft had AZ het initiatief, maar mogelijkheden van Sven Mijnans en Pantelis Hatzidiakos gingen er niet in. Diep in de extra tijd scoorde Pablo Fornals uit een counter wel voor West Ham (0-1).

Zo lukte het AZ niet om voor de tweede keer in de clubhistorie (in 1981 werd de UEFA Cup-finale verloren van Ipswich Town) een Europese eindstrijd te bereiken. West Ham treft in de finale op 7 juni in Praag de winnaar van de confrontatie tussen Fiorentina en FC Basel. Die twee ploegen zijn nog bezig aan de verlenging.

Voor AZ rest de Eredivisie, waarin het in de laatste twee speelronden Ajax nog van de derde plaats hoopt te stoten. De achterstand op de Amsterdammers bedraagt twee punten. De nummer drie gaat volgend seizoen de voorronde van de Europa League in.

Vreugde bij West Ham United na de treffer van Pablo Fornals. Foto: Getty Images

Paquetá schiet op paal

Nadat AZ vorige week in Londen sterk speelde in het eerste half uur, begon de ploeg van Jansen met vertrouwen aan de return. Maar al snel bleek dat West Ham de organisatie in Alkmaar beter op orde had.

Jesper Karlsson, die voor het eerst sinds 1 april fit genoeg was voor een basisplaats, schoot in de beginfase over. Daarna kwam AZ er niet meer doorheen. West Ham hield redelijk makkelijk stand en loerde op kansjes.

In de 25e minuut was het bijna raak via Paquetá, die na een goede actie de verre hoek zocht. Het schot van de Braziliaans international eindigde op de paal en zo ontsnapte AZ.

Aan de andere kant duurde het tot de slotfase van de eerste helft tot de Eredivisionist weer wat gevaar stichtte. Yukinari Sugawara mocht in kansrijke positie uithalen, maar het schot van de Japanner werd geblokt.

Een van de chaotische situaties voor het doel van West Ham-keeper Alphonse Aréola. Foto: Getty Images

Kehrer werkt bal bijna in eigen doel

Zonder wijzigingen halverwege lukte het AZ meteen na rust wél om West Ham terug te dringen. Het uitverkochte AFAS Stadion veerde op bij een schot van Mijnans, maar de Franse doelman Alphonse Aréola bracht redding.

Een paar minuten later was een steekpass van Tijjani Reijnders net te hard voor Vangelis Pavlidis, die in de 58e minuut ook nog tevergeefs om een strafschop vroeg. De Griek werd lichtjes vastgehouden toen hij weg probeerde te komen bij een verdediger van West Ham.

Zo mocht AZ blijven hopen op een doelpunt om zo een verlenging af te dwingen. In de 66e minuut stoomde centrale verdediger Hatzidiakos op, maar ook zijn schot werd gekeerd door Aréola. Tien minuten later ging een poging van Jordy Clasie over.