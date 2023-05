Bekerwinst 'pleister op de wond' voor FC Twente Vrouwen na mislopen landstitel

FC Twente Vrouwen heeft door de donderdag gewonnen KNVB-bekerfinale tegen PSV (4-0) dit seizoen tóch nog een prijs te pakken. Het maakt de dramatisch verlopen titelstrijd een klein beetje goed. "Het is de bekroning van ons seizoen."

Een uur na het laatste fluitsignaal van de bekerfinale is het een grote chaos in het stadion van ADO Den Haag. De Twente-speelsters rennen schreeuwend en zingend rond in groene badjassen en met grote flessen champagne in de hand. Ook de eerste biertjes zitten er al in.

"Tuurlijk zijn we blij, het is de bekroning van ons seizoen", zegt Twente-trainer Joran Pot. De bekerwinst is een opsteker voor de tukkers, nadat ze de kampioensstrijd nipt verloren van Ajax. Twente ging lang aan de leiding, maar verloor in de voorlaatste speelronde van de Amsterdammers. Ajax ging er een week later met de schaal vandoor.

"De bekerwinst maakt het niet helemaal goed, maar we zijn superblij met deze prijs", zegt Pot. "We willen alles winnen. Dat is bij de landstitel helaas niet gelukt, maar met de beker gelukkig wel."

"Dit is een pleister op de wond", zegt Renate Jansen. De aanvoerder speelt sinds 2015 bij FC Twente en was hard op weg naar haar vijfde titel met de tukkers. "Je bent natuurlijk liever landskampioen, maar dat is niet gelukt en dat moet je accepteren."

"De teleurstelling was groot", zegt ook Twente-spits Fenna Kalma. "Maar als je je kop laat hangen en je wint daardoor de beker ook niet, is het een kloteseizoen. We zijn mentaal heel sterk en dat is in de topsport heel belangrijk."

Met een heerlijk schot tekende Renate Jansen op slag van rust voor de 1-0. Foto: ProShots

Eerste KNVB-beker voor Jansen met Twente

Jansen won de KNVB-beker al twee keer met ADO Den Haag. Maar sinds ze het shirt van Twente draagt, lukte dat niet meer. In acht seizoenen bij de club pakte ze maar liefst vier landstitels en twee keer de Eredivisie Cup. Donderdag voegde ze daar eindelijk ook de beker aan toe.

"Dat is wel heel speciaal. Het is wel echt anders dan een kampioenschap. In het bekertoernooi moet je pieken in vier wedstrijden." Op weg naar de finale rekende Twente achtereenvolgens af met Ajax (2-1), Fortuna Sittard (2-1) en de beloften van PSV (0-2).

De aanvoerder van Twente drukte haar stempel op de finale door vlak voor rust met een prachtig schot de score te openen. "Die zat er goed in", zegt ze met een lach. "Het was hét moment om te scoren. Dan ga je fijn de kleedkamer in."

Joran Pot is bezig aan zijn eerste seizoen als coach bij FC Twente. Foto: ProShots

Mogelijk revanche op Ajax in Eredivisie Cup

Er zal nog een klein feestje gevierd worden in Enschede, maar dan gaat de blik alweer naar komende zondag. Dan speelt Twente de tweede wedstrijd in de halve finales van de Eredivisie Cup tegen Fortuna Sittard. De eerste wedstrijd werd overtuigend met 5-0 gewonnen, waardoor Twente al met één been in de finale staat.

Als Twente de finale haalt, treft het Ajax of PSV. Die twee ploegen spelen maandag de beslissende wedstrijd tegen elkaar. De Amsterdammers hebben met een 5-2-overwinning in het eerste duel de beste papieren voor een plek in de finale.

Een eindstrijd tussen FC Twente en Ajax kan een mooie kans op revanche zijn voor de kersverse bekerwinnaar. "Dat zou een mooie wedstrijd zijn", zegt Kalma. "Al moet je niet te veel kijken naar het goedmaken van de vorige wedstrijden. Dat is geweest."