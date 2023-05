AZ mist Odgaard in return tegen West Ham, Karlsson in basis

AZ begint donderdag zonder Jens Odgaard aan de return in de halve finales van de Conference League tegen West Ham United. De Deen is licht geblesseerd en behoort zelfs niet tot de wedstrijdselectie in het AFAS Stadion, terwijl Jesper Karlsson na lange tijd terugkeert in de basis.

Odgaard wordt rechtsvoorin vervangen door Myron van Brederode. De negentienjarige Van Brederode was de afgelopen weken vaak op links de vervanger van Karlsson die kampte met fysieke problemen. Het is voor het eerst sinds 1 april dat de negenvoudig Zweeds international begint. Hij viel sindsdien wel meermaals in.

Op het middenveld en in de defensie kiest trainer Pascal Jansen voor de vertrouwde namen. Dani de Wit maakte afgelopen weekend na maanden blessureleed als invaller zijn rentree tegen FC Emmen.

Tegen West Ham, dat vijftiende staat in de Premier League, begint de middenvelder opnieuw vanaf de bank. De Londenaren starten met dezelfde elf namen als een week geleden in de heenwedstrijd in het London Stadium.

AZ kan na 42 jaar Europese finale halen

AZ tegen West Ham begint donderdag om 21.00 uur. De Alkmaarders moeten de 2-1-nederlaag van vorige week in Londen rechtzetten om voor het eerst in 42 jaar de finale van een Europees toernooi te bereiken. In 1981 ging AZ ten onder tegen Ipswich Town in de eindstrijd van de UEFA Cup.

West Ham United haalde vorig jaar nog de halve finales van de Europa League, maar daarin was Eintracht Frankfurt te sterk.