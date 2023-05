Ajax-beul Lucas Moura vertrekt na 5,5 jaar transfervrij bij Tottenham Hotspur

Lucas Moura vertrekt na dit seizoen bij Tottenham Hotspur. De Braziliaan, die Ajax in seizoen 2018/2019 de weg naar de Champions League-finale versperde, loopt uit zijn contract en vertrekt transfervrij uit Londen.

Moura speelde sinds januari 2018 voor Tottenham Hotspur, dat hem destijds overnam van Paris Saint-Germain. Hij maakte in 219 wedstrijden voor de club 38 doelpunten. De belangrijkste drie daarvan waren in de halve finales van de Champions League tegen Ajax.

Bij Tottenham zijn ze die bewuste avond in Amsterdam niet vergeten. "Moura schoot zichzelf tegen Ajax met een hattrick - inclusief het winnende doelpunt in de blessuretijd - in de geschiedenisboeken van de club. Met die goal stuurde hij ons naar de finale", schrijft de club uit Londen.

Door de goals van Moura in 55e, 59e en 96e minuut bleef Ajax vol desillusie achter, terwijl Tottenham de Champions League-finale bereikte. Daarin werd de tweevoudig landskampioen van Engeland in Madrid verslagen door Liverpool (2-0).

Lucas Moura mocht de bal meenemen na zijn hoofdrol in Amsterdam. Foto: Getty Images

Moura dit seizoen reservespeler

Moura slaagde er na de avond in de Johan Cruijff ArenA nauwelijks meer in om de hoofdrol voor zich op te eisen. Dit seizoen kwam hij tot dusver in dertien competitiewedstrijden in actie voor Tottenham, dat in de Premier League op een teleurstellende zevende plek staat.

De 35-voudig Braziliaans international blikt met een trots gevoel terug op zijn tijd in Londen. "Van de hoogste pieken tot de diepste dalen, van het begin tot het einde hebben jullie mijn naam gezongen. Het was me een eer. Er waren avonden die we nooit zullen vergeten."

Het is nog onbekend waar de dertigjarige Moura zijn carrière vervolgt. De aanvaller komt uit de jeugdopleiding van São Paulo, zijn geboortestad. In Europa speelde hij alleen voor Tottenham en PSG. Laatstgenoemde club haalde hem in 2013 voor zo'n 40 miljoen euro naar Europa.

