Liverpool-coach Klopp wedstrijd geschorst om wangedrag richting arbitrage

Liverpool-trainer Jürgen Klopp is voor twee Premier League-duels, waarvan één voorwaardelijk, geschorst om zijn uitspraken over scheidsrechter Paul Tierney na de 4-3-zege op Tottenham Hotspur eind april. De Duitser mist zaterdag de thuiswedstrijd tegen Aston Villa.

Klopp juichte na de beslissende treffer van Diogo Jota in blessuretijd provocerend in het gezicht van de vierde official. Na afloop zei de manager dat Tierney het op zijn ploeg gemunt had. "We hebben een geschiedenis met Tierney. Maar ik heb echt geen idee wat hij tegen ons heeft."