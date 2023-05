FC Twente Vrouwen pakt met KNVB-beker toch nog een prijs na titeldrama

FC Twente Vrouwen heeft donderdag ten koste van PSV de KNVB-beker gewonnen. De tukkers wonnen de bekerfinale in Den Haag overtuigend met 4-0 en pakten zo na de dramatisch verlopen titelstrijd toch nog een prijs.

Voor FC Twente is de bekerwinst een opsteker na de dramatisch verlopen titelstrijd met Ajax. De tukkers gingen lang aan de leiding in de Vrouwen Eredivisie, maar verloren op de voorlaatste speeldag van concurrent Ajax en zagen de landstitel zo een week later naar de Amsterdammers gaan.

De bekerwinst van FC Twente ten koste van PSV komt niet als een verrassing. De ploeg van trainer Joran Pot eindigde in de competitie negentien punten boven de Eindhovenaren, die teleurstellend vierde werden. PSV won in 2021 de beker.

Voor FC Twente is het derde bekerwinst in de geschiedenis, na eerdere eindzeges in 2008 en 2015. De club kan later dit seizoen nog de Eredivisie Cup winnen. Dat is een toernooi na het reguliere seizoen tussen de vier beste clubs van de Vrouwen Eredivisie. FC Twente won zondag de eerste halve finale tegen Fortuna Sittard met 5-0.