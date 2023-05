Siem de Jong speelt vrijdag laatste duel in carrière met veel titels en blessures

Siem de Jong gaat stoppen met voetballen. De aanvallende middenvelder, die Ajax in 2011 naar de landstitel schoot, speelt vrijdag bij De Graafschap de laatste wedstrijd in zijn carrière, die in het teken van prijzen en blessures stond.

"De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk (zijn broer Luuk de Jong, red.) en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen", zegt De Jong donderdag op de site van De Graafschap. "Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer."

De Jong maakte vooral naam als speler van Ajax. De middenvelder speelde van 2007 tot 2014 en van 2017 tot 2020 277 wedstrijden voor de Amsterdammers. Met de club won hij vier landstitels, één keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

In 2011 beleefde De Jong zijn grote hoogtepunt als speler. Hij scoorde op 15 mei twee keer in de allesbeslissende wedstrijd van Ajax om de landstitel tegen FC Twente en vergaarde daarmee een heldenstatus in Amsterdam.

Door blessures kon De Jong zijn potentie nooit inlossen. De Jong stapte in 2014 over naar Newcastle United, maar bij de Premier League-club zat hij bijna alleen maar in de lappenmand en kreeg hij ook nog een klaplong. Hij speelde met het Nederlands elftal nooit een eindtoernooi. Wel kwam hij zes keer voor Oranje uit. Daarin scoorde hij twee keer.

Siem de Jong bezorgde Ajax in 2011 de landstitel. Foto: Pro Shots

Terugkeer bij Ajax was teleurstelling

Na zijn mislukte avontuur in Newcastle keerde De Jong in 2016 terug naar Nederland. Hij ging toen een seizoen op huurbasis voor PSV spelen, omdat Ajax geen plek voor hem had. Een jaar later maakte hij alsnog zijn rentree in Amsterdam.

Het tweede verblijf van De Jong bij Ajax draaide uit op een mislukking. Hij kwam er amper aan de bak, wat in het seizoen 2018/2019 tot een verhuur aan de Australische club Sydney FC leidde. Bij zijn terugkeer maakte hij nog wel even deel uit van de selectie, maar spelen deed hij opnieuw zelden.

De Jong verkaste in 2020 transfervrij naar de Verenigde Staten, waar hij voor FC Cincinnati ging spelen. Ook dat avontuur was van korte duur. Na een jaar tekende De Jong in Heerenveen en sinds afgelopen zomer komt hij voor De Graafschap uit.