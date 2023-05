Uitspraak Aboukhlal toch niet vrouwonvriendelijk, Toulouse trekt schorsing in

De schorsing van Zakaria Aboukhlal bij Toulouse is ingetrokken. De oud-speler van AZ en PSV werd maandag uit de selectie gezet omdat hij mogelijk een vrouwonvriendelijke uitspraak had gedaan bij de viering van de bekerwinst. Maar uit een gesprek met de betrokken vrouw blijkt dat niet te kloppen.

De vrouwelijke locoburgemeester en wethouder van sport zou na afloop van de wedstrijd in de rumoerige kleedkamer van Toulouse hebben gevraagd om een momentje stilte, zodat ze wat kon zeggen.

"Waar ik vandaan kom, praten vrouwen niet zo tegen mannen", zou Aboukhlal toen hebben gezegd. De aanvaller werd in Rotterdam geboren, maar de zoon van een Marokkaanse moeder en Libische vader verhuisde kort na zijn geboorte naar Marokko. Op zijn derde keerde hij terug naar Nederland.

RMC Sport berichtte maandag, vijftien dagen na de bekerfinale, over het incident. Toen ontkende wethouder Laurence Arribagé dat Aboukhlal dat had gezegd. Wel zei ze dat de spelers niet blij waren met haar verzoek om even stil te zijn. RMC Sport bracht het incident desondanks naar buiten.

Als reactie op de berichtgeving zette Toulouse de 23-jarige Aboukhlal uit de selectie. De club kondigde een intern onderzoek aan. Recent vond ook een gesprek tussen Aboukhlal en Arribagé plaats. Daaruit concludeerde Toulouse dat "de door RMC Sport gerapporteerde feiten de waarheid niet weerspiegelen", meldt de club op Twitter.

Aboukhlal weigerde regenboognummer te dragen

Ook Arribagé reageerde op Twitter. "Ik wil het boek sluiten over dit incident dat mij en mijn dierbaren enorm heeft geraakt. Ik zal er niet meer over praten." Het is niet duidelijk waardoor de wethouder zo geëmotioneerd is.

Zondag raakte Aboukhlal ook in opspraak. De aanvaller weigerde te spelen in een shirt waarvan de rugnummers de regenboogkleuren hadden. De actie, die de acceptatie van homoseksualiteit moest bevorderen, werd gehouden door alle clubs in de Ligue 1.

Toulouse schreef eerder in een verklaring "respect te hebben voor de individuele keuzevrijheid van de spelers", maar koos er wel voor om Aboukhlal buiten de selectie te laten voor het duel met FC Nantes (0-0). Naast Aboukhlal ging het naar verluidt om nog vier andere spelers.

Aboukhlal speelde in Nederland voor PSV en AZ. Laatstgenoemde club verkocht hem afgelopen zomer voor 2 miljoen euro aan Toulouse, waar ook Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen onder contract staat.