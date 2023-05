Pieter de Waard, de langstzittende én markantste bestuurder in het betaald voetbal, stopt na zeventien jaar. Vrijdag is hij voor het laatst als algemeen directeur bij een wedstrijd van zijn geliefde Telstar. Een interview over een brief aan Truus van Gaal, normaal gemiddelde mensen en vluchten naar zijn kantoor bij thuisduels.

Als het goed is, wordt er vrijdagavond bij de thuiswedstrijd van Telstar tegen NAC Breda geen seconde aandacht besteed aan het afscheid van de man die bijna twee decennia het gezicht was van de club uit Velsen-Zuid. Dat is de uitdrukkelijke wens van Pieter de Waard zelf, en hij is nu nog de baas.

Even leek het mis te gaan. De ghostwriter van trainer Mike Snoei wilde in het programmaboekje een paar zinnen wijden aan De Waard. "Dat is eruit gehaald", zegt de directeur.

Het is niet dat de 62-jarige De Waard opziet tegen zijn vaarwel. Integendeel, de gedachte aan het einde van zijn lange bestuursperiode maakt hem blij. "Maar tegelijkertijd merk ik dat ik heel slecht ben in afscheid nemen. Naarmate 1 juli dichterbij komt, neemt de emotie toe en de ratio af. Om met Louis van Gaal te spreken: ergens een streep onder zetten, is niet mijn kerncompetentie."

Er is nóg een reden waarom De Waard vrijdagavond - natuurlijk pas na de derde helft - het liefst geruisloos het BUKO Stadion wil verlaten. "Ik vind dat het om het voetbal moet gaan. Eigenlijk hoort een bestuurder op de achtergrond te staan."

De Waard kijkt uit over het veld van het stadion, waar Snoei de selectie van Telstar aan een maandagochtendtraining onderwerpt. Dan barst hij in lachen uit. "Helaas is het mij de afgelopen zeventien jaar niet gelukt om op de achtergrond te blijven."

Pieter de Waard Geboren op 21 juni 1960 in IJmuiden.

Algemeen directeur van Telstar sinds 2006.

Neemt per 1 juli afscheid van de Keuken Kampioen Divisie-club.

Telstar was nooit een grijze muis

Telstar - vernoemd naar een Amerikaanse satelliet - is sinds de oprichting op 17 juli 1963 altijd een bijzondere club geweest. "Wij hebben er bewust voor gekozen om dat imago in stand te houden en bij gelegenheid zelfs uit te vergroten", zegt De Waard.

Onder zijn leiding ontstond het idee om op een blauw kunstgrasveld te spelen (dat gebeurde nooit). In 2016 wilde de directeur sterspeler Tarik Tissoudali op een veiling verkopen (de aanvaller vertrok zonder veiling naar het Franse Le Havre). En vorige week nog fietste De Waard samen met 23 Telstar-fans in twee dagen van IJmuiden naar Maastricht, ter gelegenheid van zijn laatste uitwedstrijd als directeur (hij was na 263 kilometer net op tijd voor de aftrap van het duel met MVV).

De Waard is misschien wel het trotst op de avond dat Van Gaal één wedstrijd als trainer van Telstar fungeerde. De club bedacht twee jaar geleden een loterij om geld op te halen voor supportersfaciliteiten en het goede doel en had een mooie hoofdprijs nodig.

De Waard: "Ik wilde eigenlijk dat een fan één wedstrijd mocht meespelen in een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Maar mijn collega's vonden dat we onszelf dan niet serieus namen, dus dat werd afgeschoten. Bij de derde sessie kwam het idee om Louis als trainer te vragen op tafel. Dus toen hebben we een keurige brief aan zijn vrouw Truus geschreven."

Zo werd Louis van Gaal op 25 september 2021 in het thuisduel met Jong AZ de hoofdcoach van Telstar. Op de bank naast de toenmalige bondscoach van Oranje zat fan en gelegenheidsassistent René van der Spek, die de loterij had gewonnen. "Louis is in 1978 als speler gedegradeerd met Telstar, dus schuldgevoel zal ook wel een rol hebben gespeeld", zegt De Waard met een glimlach. "Maar we hebben vooral een geweldige dag gehad. Zoals in de afgelopen zeventien jaar altijd de lol overheerste."

Foto: Pro Shots

De Waard koos ervoor een buitenbeentje te zijn

Het buitenbeentje Telstar past perfect bij De Waard. Niet alleen omdat hij in IJmuiden geboren is en zijn vader Jos tussen 1981 en 1989 voorzitter van de 'Witte Leeuwen' was, maar vooral omdat hij als tiener de bewuste keuze maakte om niet volgens de norm te leven.

"Ik werd op school regelmatig gepest. Vanwege mijn uiterlijke kenmerken, maar ook omdat ze dachten dat ik dom was", zegt De Waard, die er jaren later achterkwam dat hij dyslectisch is. "Op een gegeven moment besloot ik: ik zal ze een paar scheten laten ruiken."

"Dus toen ging ik me anders kleden en gedragen dan een normaal gemiddeld mens. Daardoor ben ik altijd een buitenbeentje gebleven. Maar voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld." Lachend: "Ik vraag me altijd af waarom andere mensen ook niet hiervoor kiezen."

In de voetbalwereld - waar bestuurders zelden opvallen en meestal binnen een paar jaar weer zijn vertrokken - voelde De Waard na zijn entree direct weerstand. "De gedachte was: wat moeten we met die kwibus? Dit is geen voetbalbestuurder? En om eerlijk te zijn: dat dacht ik in het begin ook."

Die twijfel werd snel gecorrigeerd door zijn vader Jos de Waard. "Hij zei: 'Wat nou man, natuurlijk ben je wel een voetbalbestuurder. Je was er altijd bij toen ik in functie was. Dus je hebt voldoende bagage om Telstar te leiden.' Nou, daar heeft mijn vader gelijk in gekregen. Ik ben er trots op dat ik de langstzittende bestuurder in het betaald voetbal ben."

Annokkée opvolger van De Waard Leon Annokkée volgt per 1 juli Pieter de Waard op als algemeen directeur van Telstar. De 49-jarige Annokkée komt over van topamateurclub FC Lisse, waar hij sinds 2015 voorzitter was. "Het zijn grote schoenen om te vullen", zegt Annokkée. "Het is knap hoe Pieter de Waard in al die jaren Telstar op de kaart heeft gezet."

'Voetbal is een hinderlijke onderbreking van een leuke avond'

Een van De Waards bekendste uitspraken is: "Ach, dat voetbal is een hinderlijke onderbreking van een geweldige avond." Zoiets past niet in een wereld waarin winst en verlies soms een kwestie van leven en dood lijkt.

"Ik heb er een handje van om alles te relativeren", zegt De Waard. "Het leven is al zwaar genoeg, dus laten we het niet nog zwaarder maken. In Nederland zijn er 34 profclubs en er kan er elk seizoen maar eentje kampioen van Nederland worden. De kans dat dat Telstar gaat lukken, is echt nihil. Dus waarom zouden we ons dan blind staren op dat ultieme succes?"

Begrijp hem niet verkeerd, na een nederlaag van Telstar op vrijdag is zijn zaterdag altijd verpest. "En als we slecht hebben gevoetbald, dan ben ik er zondag ook nog beroerd van. Maar als bestuurder moet je geen supporter zijn, want dan verlies je de realiteit uit oog. Ik heb er altijd voor gewaakt om financiële risico's te nemen."

Een half jaar na zijn aanstelling bij Telstar werd De Waard geconfronteerd met een dreigend faillissement. Hij redde de club met hulp van collega's en "tien lokale ondernemers die ook niet weten wat ze eens in de veertien dagen met hun vrijdagavond moeten doen". Inmiddels is Telstar al jaren een van de gezondste profclubs van Nederland.

"Het voorbestaan is belangrijker dan incidenteel succes. Sportief proberen we het maximale eruit te halen met het beschikbare budget. In twee van de drie seizoenen lukt ons dat, en dat is een geweldige prestatie. En op maatschappelijk gebied doen we meer dan van ons verwacht mag worden, net als met het bereiken van de media. Nou, dan denk ík dat we kampioen van Nederland zijn."

Foto: Pro Shots

De Waard zit op kantoor bij thuisduels

De Waard is waarschijnlijk de enige voetbalbestuurder van Nederland die bij duels van zijn ploeg bijna nooit op de tribune is te vinden. "In een van mijn eerste wedstrijden als directeur - uit tegen RKC - zat ik met een commissaris in het stadion. Na dat duel zei hij: 'Pieter, misschien is het beter als jij voortaan niet meer op de tribune gaat zitten.' Eerlijk gezegd vond ik dat een zegen. Want als Telstar speelt, sta ik twee keer drie kwartier onder hoogspanning, en vertoon ik gedrag van een bovengemiddelde supporter."

Bij thuisduels vlucht De Waard daarom altijd naar zijn kantoor, om achterstallig werk in te halen. "Ik kijk meestal de aftrap. En de laatste minuten als we voor staan. Tussendoor hoor ik door de geluiden wel of er gescoord is en door wie."

Als hij gestopt is als directeur, zal De Waard wél weer op de tribune van het BUKO Stadion gaan zitten. Al zat dat pas vanaf het seizoen 2024/2025 zijn. "Dan keer ik terug binnen het hoogste orgaan van een profclub: de supporter. Zij die bepalen", zegt hij met een knipoog. "Maar volgend seizoen blijf ik weg. Ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik mijn opvolger voor de poten loop."

Ik was in de situatie van Wouter Gudde al knettergek geworden

Pieter de Waard

Wat ga je dan doen na 1 juli?

"Ik ga eerst een maand op vakantie. En dan drie maanden kelneren op het strand van IJmuiden, de drankjes rondbrengen. Daarvoor heb ik al gesolliciteerd."

"Daarna wil ik vijf maanden op een heftruck gaan zitten. Omdat ik mijn werkzame leven ooit ben begonnen als heftruckchauffeur bij een Amerikaanse oliemaatschappij. Ik heb me voorgenomen om de cirkel rond te maken."

Heb je daar ook al voor gesolliciteerd?

"Nee, maar daar heb ik een aanbieding voor liggen. Dat vind ik zó leuk, want ik ben nog nooit ergens voor gevraagd. Nee, ook nooit door een andere voetbalclub."

Omdat ze dachten: die gaat toch niet weg bij Telstar? Of omdat ze dachten: nou, die hoeven we hier niet?

De Waard denkt even na en zegt dan lachend: "Het eerste."

Waarom zijn juist dit je plannen na Telstar?

"Omdat ik eerst een periode na mijn werk thuis wil komen en niks meer aan mijn hoofd wil hebben. Ik verwacht dat het kind na deze negen maanden weer als herboren is."

Dat is nodig na de afgelopen zeventien jaar?

"Als bestuurder van een voetbalclub sta je 24 uur per dag en 7 dagen per week 'aan'. Ik ben de eindverantwoordelijke om dit vehikel overeind te houden. Jezus man, ik heb nachten wakker gelegen. Van die druk wil ik verlost zijn."

Wordt die druk onderschat?

"Ja, joh. Denk je eens in dat je nu Wouter Gudde (de algemeen directeur van het geplaagde FC Groningen, red.) bent? Die man verdient een standbeeld. Maar voordat dat standbeeld er staat, wordt het al afgebroken. Lieve mensen, we kunnen allemaal een keer degraderen. Doe nou normaal, zet met z'n allen de schouders eronder en des te eerder ben je terug. Ik vind het knap dat Gudde nog steeds overeind staat. Ik was in zijn situatie al knettergek geworden."

"Wat ik hoop, is dat het relativerende vermogen van Telstar overslaat op het totale betaald voetbal in Nederland. We hebben met z'n allen iets moois in handen, maar we moeten voorkomen dat we dat laten slopen door een enkeling. En tegen die enkeling zou ik willen zeggen: doe wat Pieter doet. Blijf lekker thuis als je je niet kan gedragen."