Ajax-keeper Stekelenburg (40) zet na dit seizoen punt achter carrière

Maarten Stekelenburg neemt na dit seizoen afscheid, zo meldt zijn club Ajax. De voormalig Oranje-international is momenteel de derde keeper bij de Amsterdammers.

Stekelenburg debuteerde al in 2002 voor Ajax, waarna hij in 2011 verhuisde naar AS Roma. Daarna diende hij Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton voordat hij in 2020 terugkeerde bij Ajax.