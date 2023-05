City nadert hoogtepunt na miljardenuitgaven: 'Favorietenrol is nu het ergst'

Josep Guardiola wil zo snel mogelijk de Engelse landstitel veiligstellen na de galavoorstelling in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De trotse oefenmeester was na de 4-0-overwinning in het Etihad Stadium alleen niet zo blij met de favorietenrol van zijn ploeg in de eindstrijd tegen Internazionale.

"Ik wil de spelers nu graag twee dagen vrij geven. Helaas kan dat niet, want de Premier League wacht alweer. We willen zo snel mogelijk kampioen worden. Dan hebben we iets meer tijd om ons mentaal voor te bereiden op de finales."

Manchester City kroont zich sowieso tot kampioen als het zondag voor eigen publiek afrekent met Chelsea. In theorie kunnen 'The Citizens' zelfs een dag eerder al zeker zijn van de titel: dan moet Arsenal verliezen bij Nottingham Forest.

Op 3 juni wacht Manchester City de FA Cup-finale tegen Manchester United en op 10 juni is de Champions League-finale tegen Internazionale, dat in de halve eindstrijd stadgenoot AC Milan uitschakelde. "Een finale tegen een Italiaans team is niet het beste cadeau. Zij zijn lastig te verslaan. Het ergste is ook dat mensen ons als favoriet zien."

Als Manchester City zich tot kampioen van Europa kroont, betekent dat het onbetwiste hoogtepunt in de bijna vijftien jaar dat de club in handen is van de Abu Dhabi United Group. De steenrijke eigenaar gaf in anderhalf decennium circa 2,3 miljard euro uit aan spelers, maar verder dan een verloren finale (in 2021 tegen Chelsea) kwamen 'The Citizens' nog niet op het hoogste Europese niveau.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Manchester City neemt revanche voor vorig seizoen

De Engelse topclub werd vorig seizoen in de halve finale van de Champions League nog uitgeschakeld door 'De Koninklijke', na twee late treffers van Rodrygo en een goal van Karim Benzema in de verlenging. Na dat duel plaatsten Engelse media vraagtekens bij de mentaliteit van de Manchester City-spelers.

"Dat was pijnlijk", zei Guardiola. "In deze wedstrijd kwam alles eruit. Als mensen zeggen dat deze spelers gebrek aan karakter hebben, dan hebben ze nu het tegendeel bewezen. Ik ben blij voor de hele organisatie."

Manchester City kan na Manchester United (1999) pas de tweede Engelse club worden die de treble wint. "We zijn weer een stap dichterbij gekomen. De spelers zullen ermee bezig zijn."