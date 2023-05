Mourinho bekritiseert opzet Europa League: 'Eigenlijk heeft Roma al gewonnen'

José Mourinho vindt dat AS Roma eigenlijk de Europa League al heeft gewonnen, hoewel de returns in de halve eindstrijd pas donderdagavond worden afgewerkt.

De zestigjarige trainer van de 'Giallorossi' is geen voorstander van de opzet waarbij teams die worden uitgeschakeld in de Champions League verder mogen in de Europa League.

"Als ik niet de ambitie zou hebben om deze beker in de wacht te slepen, zou het heel makkelijk zijn om nu te zeggen dat we de Europa League al hebben gewonnen", vertelde Mourinho op de persconferentie voor het weerzien met Bayer Leverkusen. "Als we kijken naar de teams die ook echt begonnen in de Europa League, heeft AS Roma de prijs al binnen."

Roma, dat in de kwartfinales Feyenoord versloeg, verdedigt donderdagavond in Leverkusen een 1-0-voorsprong. In de andere halve eindstrijd treffen Sevilla en Juventus elkaar in Andalusië na de 1-1 uit de heenwedstrijd. Bayer Leverkusen, Sevilla en Juventus werden alle drie uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, waarna ze als nummer drie van de poule mochten instromen in de Europa League.

De Europa League is voor Roma een uitgelezen kans om het seizoen glans te geven, nu de ambitieuze club in de Serie A met nog drie speelrondes voor de boeg slechts zesde staat. Vorig seizoen, in zijn eerste jaar in Romeinse dienst, redde Mourinho de meubelen door ten koste van Feyenoord de Conference League te winnen, na de tegenvallende zesde plaats in de competitie.

Edoardo Bove maakte vorige week de enige goal tijdens de eerste ontmoeting tussen AS Roma en Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images

Mourinho denkt tegenwoordig niet aan zichzelf

Door de Europese successen zou Paris Saint-Germain in Mourinho een ideale opvolger zien van trainer Christophe Galtier, die onder grote druk staat. 'The Special One' wilde op de persconferentie weinig woorden vuilmaken aan dit onderwerp.

"Ik heb geen zin om over mijn toekomst te praten", meldde de Portugees, wiens contract in Rome doorloopt tot medio 2024. "Ik denk niet eens aan de finale, omdat we eerst nog een halve finale moeten spelen. Vooral voor de spelers en de fans hoop ik dat we de finale halen. Niet zozeer voor mezelf. Tegenwoordig denk ik meer aan anderen dan aan mezelf."