Ancelotti verwacht ondanks pijnlijke CL-uitschakeling door te gaan bij Real

Carlo Ancelotti gaat ervan uit dat hij ook komend seizoen aan het roer staat van Real Madrid. De 63-jarige Italiaan kreeg op de persconferentie na de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City veel vragen over zijn toekomst.

"Niemand twijfelt", vertelde Ancelotti na de 4-0-nederlaag in het Etihad Stadium. "De voorzitter was twee weken geleden erg duidelijk."

De oefenmeester verwees naar de uitspraken van voorzitter Florentino Pérez na de 2-1-zege op Osasuna in de finale van het Spaanse bekertoernooi. De bestuurder liet destijds optekenen dat hij niets meer over de toekomst van Ancelotti wil horen. "Hij heeft een contract en we zijn blij met hem."

De speculaties over Ancelotti komen niet uit de lucht vallen. Real Madrid grijpt dit seizoen naast zowel de Spaanse landstitel als de Champions League-eindzege. In het verleden moesten trainers in zulke gevallen bijna altijd vertrekken bij 'De Koninklijke', zoals Ancelotti zelf in 2015. De Italiaan staat bovendien in de belangstelling van de Braziliaanse bond, die een bondscoach zoekt.

'Ancelotti verdient het om door te gaan'

De oud-trainer van onder meer AC Milan en Bayern München onderhoudt in elk geval nog een goede relatie met de spelersgroep. Dat maakte Luka Modric woensdagavond duidelijk in gesprek met Spaanse media.

"De baas verdient het zonder twijfel om door te gaan. Sinds zijn rentree heeft hij letterlijk elke trofee gewonnen. Vorig seizoen presteerden we ongelooflijk goed en ook dit seizoen draaiden we tot de WK-break uitstekend. We vochten overal voor. Daarna kwamen enkele nederlagen die we niet verwachtten."

Vinícius Júnior zit op dezelfde lijn als Modric. "Natuurlijk moet Ancelotti doorgaan", vertelde de Braziliaanse aanvaller. "Dit was een lastige wedstrijd, waar we van moeten leren. Dit mag volgend seizoen niet nog eens gebeuren."

'We moeten geen drama maken van deze uitschakeling'

Ancelotti, wiens contract bij Real Madrid tot medio 2024 doorloopt, zag zijn ploeg woensdag volledig worden weggespeeld door Manchester City.

"Dit doet heel veel pijn. Toch kan dit af en toe gebeuren in het voetbal, wanneer je op een extreem sterke tegenstander stuit. Manchester City heeft dit verdiend, net zoals wij het vorig jaar verdienden om hen uit te schakelen. We moeten er ook geen drama van maken. Dit seizoen hebben we het goed gedaan en volgend seizoen zal het beter gaan."

Real Madrid vervolgt het seizoen zondag met een bezoek aan Valencia in La Liga. 'De Koninklijke' bezet de tweede plaats, op veertien punten van de al gekroonde kampioen FC Barcelona.