City nu wel ten koste van Real naar CL-finale: 'Vorig jaar zat nog in mijn hoofd'

De vreugde bij Manchester City is woensdag enorm na het bereiken van de tweede Champions League-finale uit de clubhistorie. Na de teleurstelling van vorig jaar rekende de club dit keer in de halve finale wél af met Real Madrid.

"Dit was een geweldige avond voor ons", zei uitblinker Bernardo Silva tegen BT Sport. "We wisten dat het zwaar zou worden, maar als je met 4-0 van dit Real Madrid kan winnen, dan is dat fantastisch. En zeker na vorig jaar, dat zat nog wel in mijn hoofd."

Vorig seizoen leek Manchester City op weg naar de Champions League-finale, maar door twee doelpunten in de absolute slotfase dwong Real Madrid een verlenging af. Daarin schoot Karim Benzema de Madrilenen naar de finale, die 'De Koninklijke' uiteindelijk won.

Dit jaar zat een overwinning van Real er geen moment in, zag ook Silva. "Zij zijn altijd sterk, altijd geweldig. Maar wij wilden met de steun van onze fans hier weer naar de finale. Net als twee jaar geleden. Hopelijk kunnen we nu wél winnen."

Silva: 'Misschien de kleinste, maar koppen kan ik wel'

Opvallend genoeg was niet Erling Haaland of Kevin De Bruyne, maar Silva de uitblinker bij City in de galavoorstelling in het Etihad Stadium. Hij speelde vorige week nog een vrij anonieme rol, maar maakte woensdag twee goals en was duidelijk meer aanwezig.

"Mijn spel in Bernabéu was niet goed", reageerde Silva. "Ik moest dat compenseren, want ik voelde me echt slecht na die wedstrijd. Voor mijn ploeggenoten en fans moest het beter. Om ze dan zo te helpen, met twee goals, dat doet me veel."

Zijn tweede doelpunt maakte Silva opvallend genoeg met het hoofd. "Ik ben misschien wel de kleinste man van het veld, maar koppen kan ik wel", zei hij. De andere twee treffers kwamen op naam van Éder Militão (eigen doelpunt) en Julián Álvarez.

In de finale neemt Manchester City het op tegen Internazionale. De Champions League-winnaar van 2010 won dinsdag van stadgenoot AC Milan (3-0 over twee duels). De eindstrijd vindt op 10 juni in Istanboel plaats.

