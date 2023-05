Coventry houdt dankzij Gustavo Hamer zicht op promotie naar Premier League

Coventry City FC heeft dankzij een goal van Gustavo Hamer nog zicht op promotie naar de Premier League. In de halve finale van de play-offs hielp de Nederlandse middenvelder zijn club woensdag aan een 0-1-overwinning op Middlesbrough.

De halve eindstrijd werd beslist over twee wedstrijden. De eerste wedstrijd eindigde zondag in 0-0 en ook in de tweede wedstrijd ging het lang gelijk op. In de 57e minuut tekende Hamer met een prachtig schot in de kruising voor de beslissende treffer.

De 25-jarige middenvelder is geboren in Brazilië en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland, waar hij in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. In 2018 stapte hij over naar PEC Zwolle, waar hij in twee jaar 48 wedstrijden speelde. Sinds 2020 speelt Hamer voor Coventry City.

Coventry speelde van 1967 tot 2001 op het hoogste niveau maar zakte in de jaren daarna weg naar de League Two (het vierde niveau). Vijf jaar geleden werd de opmars ingezet en nu kan de ploeg terugkeren in de Premier League.

In de finale wacht een confrontatie met Luton Town, dat dinsdag afrekende met Sunderland. 'The Hatters' kunnen voor het eerst sinds 1992 hun rentree maken op het hoogste niveau. De finale wordt op zaterdag 27 mei in Wembley afgewerkt. De winnaar promoveert naar de Premier League.

