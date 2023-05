Manchester City overklast titelhouder Real en bereikt Champions League-finale

Manchester City heeft woensdag ten koste van Real Madrid op overtuigende wijze de finale van de Champions League bereikt. Na het 1-1-gelijkspel van vorige week liet City de titelverdediger uit Madrid in het Etihad Stadium kansloos: 4-0.

Niet Kevin De Bruyne of Erling Haaland, maar Bernardo Silva was de grote man bij de thuisploeg in Manchester. De Portugese middenvelder maakte in de eerste helft twee doelpunten en bezorgde het soevereine Manchester City daarmee een comfortabele voorsprong bij rust.

Een eigen doelpunt van Éder Militão (3-0) en de 4-0 van invaller Julián Álvarez in de slotfase maakten het feestje in Manchester compleet. Door de klinkende zege krijgt het kapitaalkrachtige City een herkansing om de langgekoesterde droom in vervulling te laten gaan: het winnen van de 'cup met de grote oren'.

Het is de tweede keer dat City in de Champions League-finale staat. In 2021 werd er verloren van Chelsea (1-0). Real Madrid was de laatste jaren juist niet weg te denken uit de eindstrijd. De recordhouder in het miljoenenbal stond de afgelopen negen jaar vijf keer in de finale.

In de finale neemt Manchester City, de club van de geblesseerde Nathan Aké, het op tegen Internazionale. De club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries won dinsdag van stadgenoot AC Milan (3-0 over twee duels). De finale is op 10 juni in Istanboel.

Masterclass van City in eerste helft

Van de status van Real Madrid in de Champions League was woensdag niets te merken. City heerste vanaf de eerste minuut en was in de openingsfase al twee keer dicht bij de 1-0. Twee keer was het Haaland met een kopbal, maar in beide situaties kwam doelman Thibaut Courtois als winnaar uit de strijd.

In de 24e minuut moest ook Courtois zich gewonnen geven. Met een fraai passje zette De Bruyne zijn ploeggenoot Silva vrij in het zestienmetergebied. De middenvelder bedacht zich geen seconde en klopte Courtois met een hard schot in de korte hoek: 1-0.

De aanvalsdrang van City was met de openingsgoal nog niet gestild. Bijna een kwartier later was het weer Silva, die een geblokt schot van Ilkay Gündogan gemakkelijk binnen kon koppen. Real Madrid stelde daar voor rust weinig tegenover, op een verdwaald afstandsschot van Toni Kroos (op de lat) na.

Dit keer geen comeback van Real Madrid

Met de 2-0-voorsprong gingen de gedachten bij de Manchester City-aanhang in de theepauze even terug naar vorig jaar. Ook toen had de ploeg in de halve finale tegen Real een marge van twee goals, maar destijds ging het door twee goals in de slotfase mis.

Zo'n scenario zat er dit jaar geen moment in, ondanks het feit dat Real Madrid na rust ietwat meer balbezit had. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti loste uit een vrije trap kort na rust het eerste schot op doel. De inzet van David Alaba werd knap gekeerd door Ederson.

Het enige dat op de feestavond in Manchester nog ontbrak was een doelpunt van Haaland, maar de Noorse doelpuntenmachine stokte tegen Real Madrid. Hij stuitte ook in de tweede helft van dichtbij op Courtois, die kort daarna wel gepasseerd werd door ploeggenoot Militão.