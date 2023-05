West Ham-coach herinnert zich vooral zege op Van Gaal bij terugkeer in Alkmaar

West Ham United-manager David Moyes hoopt donderdag in de halve finale van de Conference League tegen AZ op een herhaling van 2007. Hij versloeg destijds als trainer van Everton het AZ van Louis van Gaal.

"Ik herinner het me nog goed, omdat ik veel respect heb voor Louis Van Gaal. Hij was toen de coach hier", vertelde de inmiddels zestigjarige Moyes daags voor de return tegen AZ in het AFAS Stadion in Alkmaar. "Ik kom altijd graag naar Nederland, maar herinner me die avond nog heel goed."

Moyes won zestien jaar geleden met Everton in de groepsfase van de Europa League bij AZ (2-3). Nu strijdt hij met de Alkmaarders om een plek in de Conference League-finale. Vorige week eindigde het eerste duel van het tweeluik in een 2-1-zege voor West Ham.

"Ik vind dat AZ heel goed heeft gespeeld, niet alleen tegen ons. Ze doen het opmerkelijk goed in de Nederlandse competitie en dat al een paar jaar achter elkaar", zei Moyes. "Het is voor hen net zo'n grote wedstrijd als voor ons en we zullen alles moeten geven om door te gaan."

West Ham wil nu wél naar finale

West Ham stond vorig jaar ook op de rand van een Europese finale. Toen strandden de Londenaren in halve finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Dat doet nog steeds pijn. "Ik heb die wedstrijden ook nooit meer teruggekeken", zei de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek.

"Na de verloren halve finale tegen Frankfurt, hebben we nu extra motivatie om het wel te halen", vervolgde Soucek. "Ook al beginnen we donderdag met een kleine voorsprong, we komen hier niet om te verdedigen. We zullen ons eigen spel spelen."

Soucek heeft nog een extra motivatie om de finale te halen. De eindstrijd is woensdag 7 juni in de Tsjechische hoofdstad Praag. "Ik ken het stadion en de stad goed. Sinds ik weet dat de finale in Praag is, wil ik daar heel graag naartoe."