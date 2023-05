Landskampioen Ajax Vrouwen krijgt primeur met publieke huldiging in Amsterdam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ajax Vrouwen wordt na dit seizoen publiek gehuldigd in Amsterdam voor het behalen van de landstitel. Het is voor het eerste dat de gemeente een publiek feest voor de Ajacieden organiseert. De tijd en locatie zijn nog onbekend.

"De huldiging is ons cadeau aan jullie", zei burgemeester van Amsterdam Femke Halsema donderdag tijdens de officiële felicitaties. Bij eerdere kampioenschappen in 2017 en 2018 was er alleen een door Ajax georganiseerde boottocht.