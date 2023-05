FC Twente Vrouwen aast op beker na mislopen titel: 'Seizoen bekronen met prijs'

FC Twente Vrouwen hoopt donderdag met de bekerwinst in Den Haag nog enige glans aan het seizoen te geven. De ploeg van trainer Joran Pot greep net naast de landstitel, maar heeft in de finale tegen PSV Vrouwen alsnog kans op een hoofdprijs.

"We draaien een fantastisch seizoen en dat willen we bekronen met een prijs", zei FC Twente-trainer Joran Pot een dag voor de finale. "Elke prijs die we kunnen pakken is belangrijk. Kampioen worden is niet gelukt en nu gaan we vechten voor de beker."

FC Twente lag lang op koers voor de landstitel, maar moest die aan Ajax laten na een zinderende seizoensontknoping. In de voorlaatste speelronde versloeg Ajax de tukkers in een rechtstreeks duel. De week erna kroonden de Amsterdammers zich na een 1-6-zege op PEC Zwolle tot landskampioen.

Desondanks domineert FC Twente met zeven titels in tien jaar tijd in de competitie. De KNVB-beker werd daarentegen pas twee keer gewonnen: in 2008 en 2015. Om de beker weer eens aan de prijzenkast toe te voegen, moet de Twentse formatie afrekenen met de nummer vier van dit seizoen.

"We mogen onze tegenstander niet onderschatten", vertelde Pot. "Morgen moeten we er staan. We hebben aardig wat meiden in de groep die weten hoe het is om voor de prijzen te spelen. We hebben er alle vertrouwen in."

In 2021 won PSV in de bekerfinale met 1-0 van ADO Den Haag. Foto: ProShots

PSV strijdbaar: 'Training leek op finale'

Waar Twente al acht jaar wacht op bekersucces, ging PSV in 2021 nog met de beker naar huis. Ook vorig jaar stond de ploeg uit Eindhoven in de finale, maar toen werd met 2-1 van Ajax verloren. Het is dus de derde finale op rij voor PSV.

"De groep heeft er enorm naar toegeleefd", zei aanvoerder Kika van Es woensdag op de persconferentie. "Die passie is in een bekerfinale misschien wel het belangrijkste. Het gaat slechts om één ding en dat is dat je morgen wint."

De ploeg van trainer Rick de Rooij moest in de Eredivisie al snel afhaken bij Ajax en FC Twente. "We hadden verwacht dat we in de Eredivisie dichter op de concurrentie zouden zitten", vertelde De Rooij. "Dat we nu alsnog in een direct duel voor een prijs kunnen vechten, is heel mooi."

Donderdag kan PSV in het stadion van ADO Den Haag de tweede KNVB-beker uit de clubgeschiedenis veroveren. "De speelsters zijn tot op het bot gemotiveerd. Op de training leek het net of ze de finale al aan het spelen waren", zegt De Rooij.