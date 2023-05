Liverpool ziet voormalig recordaankoop Keita en Firmino gratis de deur uitgaan

Liverpool neemt aan het einde van het seizoen afscheid van voormalig recordaankoop Naby Keïta en spits Roberto Firmino. De twee reservespelers hebben een aflopend contract op Anfield en gaan de club transfervrij verlaten.

Vooral het transfervrije vertrek van de 28-jarige Keita zal pijn doen bij Liverpool. De club legde in de zomer van 2017 nog zo'n zestig miljoen euro neer voor de middenvelder, die een jaar later overkwam van RB Leipzig.

Op het moment dat Liverpool en RB Leipzig een akkoord bereikten, was Keita de duurste aankoop uit de geschiedenis van de Premier League-club. Dat record werd een half jaar later alweer gebroken door Virgil van Dijk, die voor zo'n 84 miljoen euro overkwam van Southampton.

Firmino vormde in het succesvolle jaar met de Champions League-winst in 2019 een gouden trio met Mohamed Salah en Sadio Mané. De spits speelde 360 wedstrijden voor Liverpool en was daarin 109 keer trefzeker. Dit seizoen had hij een reserverol bij de ploeg van trainer Jürgen Klopp.