Brentford-spits Toney acht maanden geschorst na 232 keer overtreden van gokregels

Brentford-spits Ivan Toney is woensdag door de Engelse voetbalbond (FA) voor acht maanden geschorst wegens een gokschandaal. De 27-jarige Engels international overtrad 232 keer de gokregels van de bond.

De schorsing van Toney gaat direct in. De spits ontvangt naast zijn schorsing ook een boete van 50.000 pond, omgerekend zo'n 57.000 euro. De Brit werd tussen 25 februari 2017 en 23 januari 2021 beschuldigd van het 262 keer overtreden van gokregels. De bond trok dertig beschuldigingen in.

Voor Premier League-spelers is het verboden om te gokken op profwedstrijden, vanwege mogelijke voorkennis. Het is niet bekend op welke wedstrijden Toney gokte en om welke bedragen het gaat.

Toney is tot 17 september 2023 uitgesloten van alle voetbalactiviteiten, wat betekent dat hij niet mag verschijnen op de club. In de laatste vier maanden van zijn schorsing mag de spits weer meetrainen met zijn ploeg.

Voor Brentford is de afwezigheid van Toney een aderlating. De eenvoudig international staat met twintig goals op de derde plek van topscorerslijst in de Premier League. Alleen Erling Haaland (Manchester City) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) maakten meer doelpunten.

Tot ieders verbazing kreeg Toney in maart nog een uitnodiging van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Ondanks het gokschandaal debuteerde Toney op 26 maart in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne zijn debuut voor The Three Lions.