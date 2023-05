AZ ook underdog tegen West Ham: 'Wij staan in de halve finale, Anderlecht niet'

De selectie van AZ vindt het niet erg dat West Ham United als favoriet wordt gezien voor het behalen van de finale van de Conference League. De Alkmaarders putten vooral vertrouwen uit de comeback tegen Anderlecht in de vorige ronde.

"Tegen Anderlecht was dat ook zo. Toen zeiden mensen dat zij een grote club zijn en wij een kleine. Maar dat is niet zo. Wij staan nu in de halve finale, zij niet", deelde spits Vangelis Pavlidis woensdag een plaagstootje uit op de persconferentie in aanloop naar de return tegen West Ham.

AZ moet donderdag voor eigen publiek een 2-1-nederlaag zien goed te maken. Ook in de vorige ronde moesten de Alkmaarders zich terugvechten van een achterstand. Toen werd er bij Anderlecht met 2-0 verloren. Die achterstand werd al binnen dertien minuten weggepoetst in Alkmaar.

"Het zou mooi zijn als ons dat tegen West Ham ook lukt", zei Pavlidis. "Maar het gaat donderdag niet om dertig minuten, maar om negentig minuten. Het is een totaal andere wedstrijd, tegen een totaal andere tegenstander. Wij weten waartoe we in staat zijn in ons eigen stadion."

Ook bij trainer Pascal Jansen is het vertrouwen groot. "Ik hoop natuurlijk op een scenario als tegen Anderlecht, laat dat duidelijk zijn", zei de trainer. "Maar we zullen misschien toch ook wel wat geduldiger moeten zijn. De zeges op Lazio en Anderlecht hebben het geloof bij ons versterkt."

Karlsson, De Wit en Kerkez inzetbaar

AZ kan zich tegen AZ in ieder geval vasthouden aan de terugkeer van Jesper Karlsson. De Zweedse linksbuiten maakte zondag in de ontmoeting met FC Emmen in de Eredivisie na een maand afwezigheid met een bovenbeenblessure als invaller zijn rentree.

Trainer Pascal Jansen heeft ook weer de beschikking over Dani de Wit (terug van een voetblessure) en Milos Kerkez (terug van een schorsing). "Ik ben heel blij dat zij alle drie weer beschikbaar zijn. Zij maken ons sterker", reageerde Jansen, die nog niet wilde prijsgeven of zij alle drie ook kunnen starten.

De wedstrijd tussen AZ en West Ham begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion. De winnaar speelt op 7 juni in de finale in Praag tegen FC Basel of Fiorentina. AZ bereikte in 1981 voor het laatst een Europese finale. Toen verloren de Alkmaarders van Ipswich Town.