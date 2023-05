Fraser opvolger van Oosting bij RKC na gedwongen vertrek bij FC Utrecht

Henk Fraser heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De oud-verdediger is vanaf komend seizoen trainer van RKC Waalwijk, dat op zoek moest naar een nieuwe coach na het vertrek van Joseph Oosting.

Het wordt Frasers eerste klus sinds zijn gedwongen vertrek bij FC Utrecht. Daar moest hij in december weg omdat hij zich grensoverschrijdend had gedragen tegenover een speler. Hij had aanvaller Amin Younes op het trainingsveld bij de keel gegrepen.

De geboren Surinamer vertelde destijds dat Younes "het proces" bij de Eredivisionist al geruime tijd verstoorde. Tegenover NOS stelde hij dat de consequenties minder groot waren als het incident jaren geleden had plaatsgevonden. "Toen had je waarschijnlijk een aantekening of reprimande gehad."

Fraser was FC Utrecht voor en besloot zelf op te stappen. Voor zijn periode in de domstad was hij de eindverantwoordelijke bij ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Tussendoor was hij ook assistent van toenmalig bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Fraser volgt succesvolle Oosting op

Bij RKC tekent de 56-jarige Fraser een contract voor twee seizoenen. De oud-verdediger van Feyenoord is de opvolger van Oosting, die RKC komende zomer verruilt voor FC Twente. Onder Oosting staat RKC dit seizoen op een knappe negende plek in de Eredivisie.

"Ik zie veel potentie binnen de club en ben vastbesloten om samen met de spelers, staf, directie en supporters het maximale uit onze mogelijkheden te halen", zegt Fraser. "Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een vervolg te geven op de ingezette lijn van de afgelopen jaren."