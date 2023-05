Ook bij WK vrouwen is de OneLove-band een issue: KNVB in gesprek met FIFA

Het is nog onduidelijk of de Oranjevrouwen op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland de OneLove-band mogen dragen. De KNVB is daar twee maanden voor de start van het toernooi nog over in gesprek met wereldvoetbalbond FIFA.

"We hebben allebei hetzelfde doel: een positieve pro-inclusie boodschap", zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst van de bond over het Nederlandse vrouwenvoetbal. "Ik heb vertrouwen in een goede uitkomst."

Wat De Jong onder een "goede uitkomst" verstaat, kon hij niet zeggen. Aanvoerder Sherida Spitse draagt tijdens interlands van Nederland standaard de OneLove-band, die staat voor verbinding en tegen racisme en discriminatie. Het WK begint op 20 juli en duurt tot en met 20 augustus.

De OneLove-band zorgde eind vorig jaar bij het WK voor mannen voor een wereldwijde rel. De FIFA verbood de band omdat de wereldvoetbalbond het zag als een provocatie naar gastland Qatar. Daar is homoseksualiteit per wet verboden.

Nederland en zes andere landen protesteerden in Qatar hevig tegen het FIFA-besluit. Toen de bond bepaalde dat de aanvoerder een gele kaart zou krijgen als hij de OneLove-band zou dragen, zagen ze af van de actie. De Jong vond het "schandalig" dat er sportieve sancties waren verbonden aan het dragen van de band.

De FIFA verbood op het WK in Qatar de OneLove-band. Foto: Pro Shots

'Zonder steun van speelsters oplossing van niks'

Volgens De Jong hebben de toenmalige spanningen geen invloed op de huidige gesprekken met de FIFA. Zo arriveert woensdagavond Fatma Samoura, de secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond, in Nederland om onder meer met de KNVB over de OneLove-band te praten.

"We zijn in Qatar stevig in gesprek met de FIFA geweest en hebben er veel aandacht voor gekregen. Ook de FIFA heeft er een kater aan overgehouden. En de boodschap van inclusie zit eenmaal ook dichter bij het vrouwentoernooi."

In de vrouwenselecties zitten voor zover bekend meer lhbtiq+'ers dan bij de mannen. Volgens de Engelse aanvoerder Leah Williamson hebben haar speelsters daardoor "een sterk gevoel" voor gelijkheid en inclusie, zei ze in februari tegen The Guardian.

Spitse noemde het eind vorig jaar "jammer en onbegrijpelijk" dat de OneLove-band in Qatar niet gedragen mocht worden. Over de gesprekken richting het komende WK heeft ze zich nog niet uitgesprokken. Op het EK van vorig jaar was de OneLove-band wel toegestaan.