KNVB wil dat elk gestaakt duel voortaan de volgende dag uitgespeeld wordt

De KNVB is van plan om elk gestaakt duel voortaan de volgende dag om 12.00 uur uit te laten spelen. Dat is volgens de voetbalbond nodig gezien het volle programma van de clubs in het slot van het seizoen.

De KNVB had tot dusver niet uitgesproken na hoeveel dagen een gestaakt duel idealiter werd uitgespeeld. Bij FC Groningen-Ajax was dit bijvoorbeeld na twee dagen en bij NAC-Willem II duurde het anderhalve week tot de wedstrijd zonder publiek werd uitgespeeld.

"Als een wedstrijd definitief is gestaakt, dan wordt het restant nu in principe de volgende dag om 12.00 uur uitgespeeld", meldt de KNVB. "Dit kan niet anders, omdat er de komende weken weinig tijd is om gestaakte wedstrijden op een later moment uit te spelen."

De voetbalbond doelt onder meer op de play-offs voor promotie/degradatie, die al drie dagen na de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie beginnen. Ook moeten alle competitiewedstrijden zijn gespeeld voor de interlandperiode die op 12 juni van start gaat.

'Per geval wordt bekeken wat recht doet aan de situatie'

De KNVB benadrukt dat het later uitspelen niet de enige optie is als een wedstrijd definitief wordt gestaakt. Zo kan de bond ook besluiten dat de hele wedstrijd moet worden over gespeeld of dat de tussenstand de eindstand wordt.

"De sportieve factor weegt hierbij altijd het zwaarst. Per geval wordt bekeken wat recht doet aan de situatie", laat de KNVB weten. Tot dusver werden de gestaakte wedstrijden steeds zonder publiek uitgespeeld.