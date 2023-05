Iconische Juventus-verdediger Leonardo Bonucci (36) kondigt einde loopbaan aan

Leonardo Bonucci heeft woensdag zijn voetbalpensioen aangekondigd. De 36-jarige Juventus-verdediger beëindigt zijn loopbaan in de zomer van 2024.

Bonucci is een icoon van het Italiaanse voetbal. Hij debuteerde op 14 mei 2006 namens Internazionale in de Serie A, maar maakte vooral furore bij zijn huidige club Juventus. De verdediger speelt - met een kortstondige tussenstap bij AC Milan - al twaalf seizoenen in Turijn. Na de zomer begint hij aan zijn dertiende en laatste jaargang bij 'De Oude Dame', waarmee hij acht landstitels veroverde.

Onlangs speelde Bonucci zijn vijfhonderdste wedstrijd in dienst van Juventus. Hij is na Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Gaetano Scirea, Giorgio Chiellini en Giuseppe Furino de zesde voetballer die namens de Turijnse topclub deze mijlpaal heeft bereikt.

Ook in de Italiaanse nationale ploeg is Bonucci een begrip. Hij heeft 120 interlands gespeeld en scoorde daarin acht keer. Zijn belangrijkste goal is ongetwijfeld die in de EK-finale van 2021. Bonucci tekende voor de gelijkmaker in het duel met Engeland, waarna Italië zich via strafschoppen van de titel verzekerde.