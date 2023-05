Vijfvoudig Oranje-international Kenneth Vermeer gaat voor Suriname spelen

Kenneth Vermeer vervolgt zijn interlandloopbaan bij Suriname. De 37-jarige oud-keeper van Ajax en Feyenoord kwam in het verleden vijf keer uit voor het Nederlands elftal.

De laatste interland van Vermeer voor Nederland dateert uit 2015. De keeper, die in 2012 voor het eerst het shirt van Oranje droeg, werd in 2019 voor het laatst opgeroepen.

Vermeer kwam via onder meer Ajax, Feyenoord en Club Brugge begin 2020 in de Verenigde Staten terecht. Hij speelde er voor LAFC en FC Cincinnati. Bij die laatste club is zijn contract dinsdag ontbonden. Het is nog niet bekend waar hij zijn carrière vervolgt.