Matchwinner Martínez vergelijkt finalist Inter met Argentinië: 'Elftal is een eenheid'

Lautaro Martínez kon dinsdag zijn geluk niet op, nadat hij met Internazionale de finale van de Champions League had bereikt. Door een doelpunt van de Argentijn won Inter met 1-0 van aartsrivaal AC Milan. De heenwedstrijd had Inter vorige week al met 0-2 gewonnen.

"Dit hebben we echt met het hele team gepresteerd. In de uitwedstrijd waren we beter en nu weer", zei de 25-jarige Martínez. Hij wilde niets weten van een heldenrol en sprak vooral van een "geweldige teamprestatie".

De Argentijnse aanvaller vergeleek de inzet van Inter met die van zijn land, waarmee hij eind vorig jaar in Qatar wereldkampioen werd. "Als het elftal een eenheid vormt en alles voor elkaar overheeft, kun je veel bereiken", zei hij.

"Bij Argentinië was dat zo, bij Inter ook. Dat verklaart ons succes. In de finale moeten we met dezelfde inzet spelen, wie de tegenstander ook is. We moeten voetballen alsof het onze laatste wedstrijd is."

Martínez schoot in de slotfase van dichtbij raak in de korte hoek en besliste zo de wedstrijd. Inter had weinig te duchten van stadgenoot Milan en won over twee duels zeer verdiend.

Inzaghi: 'We hebben de finale echt verdiend'

Trainer Simone Inzaghi was eveneens trots en refereerde aan zijn beginperiode bij Inter. "Negentien maanden geleden kreeg ik de opdracht mee om de laatste zestien te halen in de Champions League, wat sinds 2011 niet meer was gelukt", zei hij.

"Vorig seizoen deden we het al heel goed (Inter strandde in de achtste finales tegen Liverpool, red.), maar dit jaar nog veel beter. We hebben niets cadeau gehad, speelden tegen sterke tegenstanders en hebben onze plek in de finale echt verdiend."

De andere halve finale gaat woensdag tussen Manchester City en Real Madrid. De heenwedstrijd tussen beide ploegen eindigde vorige week in Spanje in 1-1.

